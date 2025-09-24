Чи не найбільшу популярність в Україні турецькі серіали здобули після виходу "Величного століття: Роксолана". Історія про українку, яка потрапила до Османської імперії й стала Гюррем-султан, і султана Сулеймана I полюбилася багатьом глядачам.

Водночас чимало людей шукають турецькі серіали, в яких небанальний сюжет. Якщо це саме ви – дивіться добірку від редакції Кіно 24.

"Анонімні коханці"

Кількість сезонів : 1

: 1 Кількість серій: 8

Джем з дитинства не вірить у кохання. Чоловік працює у "Лікарні кохання" і одного разу його життя змінюється, адже туди приходить жінка на ім'я Хазал, яка вірить у справжні почуття і не боїться ділитися ними.

Джем починає відчувати емоції, від яких довгий час тримався якомога далі. Чим більше часу герой проводить з Хазал, тим сильніше змінюється. Він бачить, що кохання може робити людей щасливими.

"Анонімні коханці": дивіться трейлер онлайн

"Життя на кону"

Кількість сезонів : 1

: 1 Кількість серій: 8

Іса працював спортивним оглядачем. Однак він втратив роботу, нажив ворогів і перебуває у відчаї. Якось у житті героя з'являється привид бізнесмена Рафіка, який пропонує укласти угоду.

Так, Іса має знайти того, хто вбив Рафіка, аби його дух віднайшов спокій, інакше зіткнеться з неприємностями. Тепер головний герой має розкрити таємницю смерті, щоб удача повернулась до нього.

"Життя на кону": дивіться трейлер онлайн

