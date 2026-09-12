Что посмотреть после "Постучись в мою дверь": 3 новых турецких сериала, которые увлекут на целую неделю

Если сказка Эды и Серкана вас больше не впечатляет, самое время обновить список сериалов на вечер. Новые турецкие сериалы предлагают совершенно другие сюжеты, в частности об острых социальных конфликтах, взрослой страсти и сильных героинях, которые больше не ждут спасения от богатых принцев.

24 Канал подготовил подборку интересных турецких сериалов, которые увлекут вас с первой серии.

"Красные бутоны"

Рейтинг IMDb – 7,5

Мерьем всю жизнь прожила в строгой религиозной общине, но сбегает оттуда, когда ее юную дочь хотят принудительно выдать замуж. В большом городе женщина устраивается уборщицей в дом успешного психиатра Левента, который живет по совершенно другим правилам. Впоследствии выясняется, что семья врача и прошлое Мерьем переплетены гораздо глубже, чем кажется на первый взгляд.

"Красные бутоны": смотрите трейлер сериала онлайн

Что говорят критики: в обзорах на ресурсе Dizilah рецензенты хвалят смелость сериала за честное освещение табуированной темы религиозного фанатизма и восхищаются мощной игрой главной героини. В то же время некоторые авторы упрекают проект в слишком депрессивном начале и затянутых тяжелых сценах, которые поначалу эмоционально сложно смотреть.

"Бахар"

Рейтинг IMDb – 7,1

Бахар пожертвовала дипломом врача ради семьи. На протяжении 20 лет женщина обслуживала эгоистичного мужа и свекровь, считая свой брак идеальным. Однако все летит к черту, когда ей срочно требуется пересадка печени, а любимый муж-хирург подло отказывается стать донором. Получив второй шанс благодаря незнакомому человеку, Бахар решает больше ни под кого не подстраиваться и начать свою карьеру с нуля.

"Бахар": смотрите трейлер сериала онлайн

Что говорят критики: Кинообозреватели на профильном портале Dizilah отмечают редкую для турецких мелодрам легкость, меткий юмор и невероятную энергию исполнительницы главной роли. Однако некоторые критики отмечают, что медицинская повседневность в сериале порой выглядит слишком упрощенной.

"Безграничная любовь"

Рейтинг IMDb – 6,7

Халил Ибрагим возвращается в родной городок, мечтая о скромной свадьбе с любимой девушкой. Однако местный влиятельный мафиозный клан убивает его невесту, и с тех пор мужчина живет только одной мыслью – отомстить виновным. Все усложняется, когда в разгар этой войны он влюбляется в Зейнеп, дочь своего главного врага. Героям приходится выбирать между кровавым долгом перед своими семьями и сильным чувством, которое грозит уничтожить обоих.

"Безграничная любовь": смотрите трейлер сериала онлайн

Что говорят критики: обозреватели сайта Dizilah положительно оценивают высокую динамику сюжета, напряженные диалоги и сильную экранную химию между парой. В то же время рецензенты критикуют сериал за чрезмерную жестокость, которую часто показывают лишь ради шокового эффекта.

Кстати, а знали ли вы, что некоторые турецкие сериалы стали мировыми феноменами?