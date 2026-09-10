Если вы готовы к красивым героям, драматическим взглядам и любви, которая никогда не бывает простой, вот турецкие сериалы, которые собрал 24 Канал и которые стоит добавить в список.

"Любовь напрокат"

Жанр: комедия, мелодрама

IMDb: 7,2

Дефне оказывается в сложной ситуации из-за долгов брата. Ей предлагают сделку: она должна влюбить в себя богатого дизайнера обуви Омера и выйти за него замуж. План, конечно, гениальный – ровно до того момента, когда чувства становятся настоящими.

"Любовь напрокат": смотреть трейлер

"Одичавший"

Жанр: драма, мелодрама

IMDb: 6,8

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Яман в детстве оказался на улице и вырос вместе с друзьями, научившись выживать без семьи и нормальной жизни. Спустя годы судьба сводит его с прошлым, а вместе с ним возвращаются семейные тайны, старые травмы и, конечно, любовь.

"Одичавший": смотреть трейлер

"Ранняя пташка"

Жанр: комедия, мелодрама

IMDb: 7,3

Санем мечтает стать писательницей, но вместо творческой карьеры вынуждена работать в рекламном агентстве. Там она знакомится с фотографом Джаном Дивитом, который возвращается в Стамбул, чтобы помочь семейному бизнесу.

"Ранняя птичка": смотреть трейлер

Турецких сериалов много не бывает. Продолжаем и дальше уже с новой подборкой сериалов на вечер.