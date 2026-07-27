24 Канал собрал турецкие сериалы , после которых вы еще раз скажете: "Еще одну серию – и точно спать". Спойлер: не уйдете.

"Неверный"

Главная героиня – успешный врач, любящая жена и мама, которая была уверена, что ее жизнь почти идеальна. Пока не узнала, что мужчина давно живет двойной жизнью. И если кто-то ожидал слез в подушку и фразы "я все прощаю", то зря.

После разоблачения Ася начинает собственную игру, где ставки значительно выше, чем просто развод. "Неверный" – это история о мести, психологических манипуляциях и том, как одна правда может разрушить целый мир.



"Неверный": смотреть трейлер

"Кровавые цветы"

Что может быть романтичнее брака, заключенного... чтобы прекратить кровную месть? Именно так начинается история Дилан и Барана.

Он вынужден жениться, чтобы спасти семью от новых смертей. Она соглашается пожертвовать своими мечтами, чтобы прекратить многолетнюю рознь между семьями. Звучит не как медовый месяц, а как пожизненный приговор.

Но, как часто бывает в турецких драмах, ненависть постепенно начинает уступать место чувствам. И теперь главный вопрос уже не в том, кто кому враг, а хватит ли любви, чтобы перечеркнуть прошлое.



"Кровавые цветы": смотреть трейлер

"Перелетная птица"

Ферит – классический представитель категории "папы деньги – мои проблемы". Он живет на широкую ногу, не думает о последствиях и тратит жизнь так же легко, как семейное состояние.

Но когда в дом наведываются стражи порядка, родные решают действовать радикально – срочно женить беззаботного наследника.

Избранницей становится Сейран – скромная и воспитанная девушка, мягко говоря, не мечтавшая о таком повороте событий. И пока родители уже мысленно нянчат внуков, невесты придумывают способы сорвать свадьбу.

Но, как известно, самые лучшие истории любви часто начинаются именно со взаимного нежелания видеть друг друга.



"Перелетная птица": смотреть трейлер

"Эшрефовая мечта"

Сериал для тех, кому уже немного надоели сладкие истории любви без дозы драмы.



Главный герой пытается убежать от собственного прошлого, но, как это часто бывает, у прошлого есть замечательная память. Здесь криминал, психологические качели и романтика успешно сосуществуют в одном сюжете.



Добавьте к этому стильную мрачную эстетику и кадры, которые хочется ставить на заставку телефона – и станет понятно, почему сериал так быстро покорил соцсети.



"Эшрефовая мечта": смотреть трейлер

"Спасибо, следующий"

После болезненного разрыва жизнь не заканчивается. Оно просто… открывает приложение для знакомств.

Именно так начинается история героини этого сериала, которая пытается снова научиться доверять людям, ходить на свидание и не вспоминать бывшего каждые десять минут.

"Спасибо, следующий" показывает современные отношения без розовых очков, но и без лишней трагедии. Здесь есть юмор, неудобные знакомства, эмоциональные качели и многие ситуации, в которых легко узнать себя.



"Спасибо, следующий": смотреть трейлер

И если после этого вам захочется еще больше турецких драм, у нас есть для вас еще одну подборку турецких сериалов на вечер, которые также заслуживают внимания.