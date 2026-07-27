24 Канал зібрав турецькі серіали, після яких ви вкотре скажете: "Ще одну серію – і точно спати". Спойлер: не підете.

"Невірний"

Головна героїня – успішна лікарка, любляча дружина й мама, яка була впевнена, що її життя майже ідеальне. Поки не дізналася, що чоловік давно живе подвійним життям. І якщо хтось очікував сліз у подушку та фрази "я все пробачаю", то дарма.

Після викриття Ася починає власну гру, де ставки значно вищі, ніж просто розлучення. "Невірний" – це історія про помсту, психологічні маніпуляції та те, як одна правда може зруйнувати цілий світ.



"Невірний": дивитись трейлер

"Криваві квіти"

Що може бути романтичнішим за шлюб, укладений... щоб припинити кровну помсту? Саме так починається історія Ділан і Барана.

Він змушений одружитися, щоб урятувати родину від нових смертей. Вона погоджується пожертвувати власними мріями, аби припинити багаторічну ворожнечу між сім'ями. Звучить не як медовий місяць, а як довічний вирок.

Та, як це часто буває у турецьких драмах, ненависть поступово починає поступатися місцем почуттям. І тепер головне питання вже не в тому, хто кому ворог, а чи вистачить кохання, щоб перекреслити минуле.



"Криваві квіти": дивитись трейлер

"Перелітний птах"

Феріт – класичний представник категорії "татові гроші – мої проблеми". Він живе на широку ногу, не думає про наслідки й витрачає життя так само легко, як сімейні статки.

Та коли в дім навідуються правоохоронці, рідні вирішують діяти радикально – терміново одружити безтурботного спадкоємця.

Обраницею стає Сейран – скромна й вихована дівчина, яка, м'яко кажучи, не мріяла про такий поворот подій. І поки батьки вже подумки няньчать онуків, наречені вигадують способи зірвати весілля.

Але, як відомо, найкращі історії кохання часто починаються саме зі взаємного небажання бачити одне одного.



"Перелітний птах": дивитись трейлер

"Ешрефова мрія"

Серіал для тих, кому вже трохи набридли солодкі історії кохання без жодної дози драми.



Головний герой намагається втекти від власного минулого, але, як це часто буває, минуле має чудову пам'ять. Тут кримінал, психологічні гойдалки та романтика вдало співіснують в одному сюжеті.



Додайте до цього стильну похмуру естетику й кадри, які хочеться ставити на заставку телефона, – і стане зрозуміло, чому серіал так швидко підкорив соцмережі.



"Ешрефова мрія": дивитись трейлер

"Дякую, наступний"

Після болісного розриву життя не закінчується. Воно просто... відкриває застосунок для знайомств.

Саме так починається історія героїні цього серіалу, яка намагається знову навчитися довіряти людям, ходити на побачення й не згадувати колишнього кожні десять хвилин.

"Дякую, наступний" показує сучасні стосунки без рожевих окулярів, але й без зайвої трагедії. Тут є гумор, незручні знайомства, емоційні гойдалки та багато ситуацій, у яких легко впізнати себе.



"Дякую, наступний": дивитись трейлер

І якщо після цього вам захочеться ще більше турецьких драм, маємо для вас ще одну добірку турецьких серіалів на вечір, які також заслуговують на увагу.

