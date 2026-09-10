Якщо ви готові до красивих героїв, драматичних поглядів і любові, яка ніколи не буває простою, ось турецькі серіали, які 24 Канал зібрав і які варто додати до списку.

"Кохання напрокат"

Жанр: комедія, романтика

IMDb: 7,2

Дефне опиняється у складній ситуації через борги брата. Їй пропонують угоду: вона має закохати в себе багатого дизайнера взуття Омера та вийти за нього заміж. План, звісно, геніальний – рівно до моменту, коли почуття стають справжніми.

"Кохання напрокат": дивтись трейлер

"Здичавілий"

Жанр: драма, романтика

IMDb: 6,8

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Яман у дитинстві опинився на вулиці та виріс разом із друзями, навчившись виживати без родини й нормального життя. Через роки доля зводить його з минулим, а разом із ним повертаються родинні таємниці, старі травми й, звичайно, кохання.

"Здичавілий": дивитись трейлер

"Рання пташка"

Жанр: комедія, романтика

IMDb: 7,3

Санем мріє стати письменницею, але замість творчої кар'єри змушена працювати в рекламному агентстві. Там вона знайомиться з фотографом Джаном Дівітом, який повертається до Стамбула, щоб допомогти сімейному бізнесу.

"Рання пташка": дивитись трейлер

Турецьких серіалів не буває забагато. Продовжуємо й далі вже з новою добіркою серіалів на вечір.



