3 последних украинских фильма, которые можно посмотреть на Netflix прямо сейчас

Новые украинские ленты можно смотреть не только в кинотеатрах во время проката, но и на стриминговых платформах. Отечественное кино уверенно завоевывает международные платформы, и Netflix не стал исключением.

Некоторые последние украинские фильмы уже доступны к просмотру на Netflix, пишет 24 Канал. От комедий до важных лент с глубокими смыслами – каждый сможет выбрать то, что понравится именно ему.

К слову Для хорошего настроения: 4 лучшие мюзиклы, которые стоит посмотреть каждому

"Собрание ОСМД"

Легкая, но "наэлектризованная" комедия расскажет о ссорах соседей и жизни украинцев в блэкауте. Соседи обсуждают на собрании ОСМД покупку генератора – и у каждого есть свои замечания по этому поводу. Фильм сняли всего за 11 дней, впрочем лента собрала в прокате около 15 миллионов гривен.

"Собрание ОСМД": смотрите трейлер онлайн

"Редакция"

Сатирическая комедия рассказывает об идеалисте Юре, у которого обостренное чувство справедливости. Он начинает работать в местной газете на Херсонщине. И быстро осознает, что даже в региональной журналистике множество коррупционных схем и фейковых новостей.

"Редакция": смотрите трейлер онлайн

Обратите внимание. Актер фильма "Редакция" Василий Кухарский и режиссер монтажа Виктор Онисько погибли, защищая Украину.

"БожеВильные"

Исторический триллер рассказывает о советской карательной психиатрии. Главный герой фильма сталкивается с этим просто потому, что любит западную рок-музыку. Оказавшись в аду тоталитарного режима, он должен сделать выбор: сотрудничать с КГБ и вернуться домой или раскрыть правду об издевательствах над людьми.

"БожеВильные": смотрите трейлер онлайн