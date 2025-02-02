Деякі останні українські фільми вже доступні до перегляду на Netflix, пише 24 Канал. Від комедій до важливих стрічок з глибокими сенсами – кожен зможе обрати те, що сподобається саме йому.

До слова Для гарного настрою: 4 найкращі мюзикли, які варто подивитися кожному

"Збори ОСББ"

Легка, але "наелектризована" комедія розкаже про сварки сусідів і життя українців у блекаути. Сусіди обговорюють на зборах ОСББ купівлю генератора – і в кожного є свої зауваження з цього приводу. Фільм зняли всього за 11 днів, утім стрічка зібрала у прокаті близько 15 мільйонів гривень.

"Збори ОСББ": дивіться трейлер онлайн

"Редакція"

Сатирична комедія розповідає про ідеаліста Юру, у якого загострене почуття справедливості. Він починає працювати у місцевій газеті на Херсонщині. Та швидко усвідомлює, що навіть у регіональній журналістиці безліч корупційних схем та фейкових новин.

"Редакція": дивіться трейлер онлайн

Зверніть увагу. Актор фільму "Редакція" Василь Кухарський та режисер монтажу Віктор Онисько загинули, захищаючи Україну.

"БожеВільні"

Історичний трилер розповідає про радянську каральну психіатрію. Головний герой фільму стикається з цим просто через те, що любить західну рок-музику. Опинившись у пеклі тоталітарного режиму, він повинен зробити вибір: співпрацювати з КДБ і повернутись додому чи розкрити правду про знущання з людей.

"БожеВільні": дивіться трейлер онлайн