24 Канал підготував добірку кінострічок, які надихатимуть на створення чогось нового. Від драматичних історій становлення зірок до сучасних мюзиклів – ці фільми точно варті перегляду.

Цікаво 3 універсальні анімаційні фільми, які сподобаються навіть дорослим

"Ла-Ла Ленд" (2016)

Якось у Лос-Анджелесі зустрічаються джазовий піаніст Себастьян і акторка Міа. З того моменту їхні життя змінюються на краще – герої закохуються, підтримують одне одного у творчих прагненнях і борються за свої мрії. Однак успіх і життєві виклики перевіряють їхні почуття на міцність. Чи вдасться Мії та Себастьяну зберегти своє кохання?

"Ла-Ла Ленд": дивіться трейлер фільму онлайн

"Тік-так… Бум!" (2021)

Молодий композитор Джонатан Ларсон пише свій перший мюзикл. Хлопець сподівається, що він змінить його життя. Втім, дедлайни, фінансові труднощі та особисті сумніви змушують його замислитися над тим, чи варто продовжувати свій творчий шлях.

"Тік-так… Бум!": дивіться трейлер фільму онлайн

"Найвеличніший шоумен" (2017)

Фінеас Барнум – людина з великими амбіціями, яка захоплює усіх навколо своїми божевільними ідеями. Одного дня чоловік вирішує створити грандіозне циркове шоу, учасниками якого будуть незвичайні артисти. Бородата жінка, сіамські близнюки, акробати та силачі – не єдине, чим Фінеас збирається дивувати публіку.

"Найвеличніший шоумен": дивіться трейлер фільму онлайн

"Елвіс" (2022)

Молодий хлопець, на ім'я Елвіс Преслі, походить із бідної родини, але має унікальний талант і пристрасть до музики. Його виступи шокують публіку, а харизма завойовує серця мільйонів. На шляху до слави він зустрічає людину, яка обіцяє зробити його світовою зіркою, але якою ціною? Життя Елвіса стрімко змінюється, але за лаштунками розгортається зовсім інша історія, через яку він ризикує втратити себе.

"Елвіс": дивіться трейлер фільму онлайн

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