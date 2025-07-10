Кино 24 расскажет об удачных украинских лентах, которые стоит посмотреть. Воспользуйтесь случаем устроить себе киновечер со вкусом лета, свободы и приключений.

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"Вкус свободы"

Молодую девушку Варю, которая грезит высокой кухней, увольняют из придорожного кафе небольшого городка. Поэтому она отправляется во Львов с надеждой стать успешным шеф-поваром. Случайно в ее руки попадает кулинарная книга Ольги Франко, написанная почти 100 лет назад.

Варя не только открывает новые вкусы, но и переосмысливает свою жизнь. Это красивая летняя история о смелости быть собой и находить счастье в неожиданных вещах.

"Вкус свободы": смотрите трейлер онлайн

"Отпуск вслепую"

В центре сюжета – история киевской бизнес-леди, которую недолюбливает ее коллектив. Чтобы отдохнуть от строгой шефини, подчиненные дарят ей билет на вершину украинских гор. Так героиня отправляется в вынужденный отпуск навстречу приключениям и неожиданным знакомствам.

Это романтическая комедия о том, как сталкиваются два разных мира. Колорит и живописность карпатских гор, сюрпризы и перезагрузки – здесь собралось все для идеального летнего фильма.

"Отпуск вслепую": смотрите трейлер онлайн

"Когда ты выйдешь замуж"

Успешная и талантливая искусствовед Ксения болезненно разрывает отношения с женихом. После этого она вместе с подругой отправляется на море, чтобы восстановиться и начать новую жизнь. Авантюрное путешествие в Хорватию приводит девушек к курортным интригам, различным приключениям и даже криминальным гонкам.

Легкая романтическая комедия с красивыми локациями, средиземноморским шармом и увлекательным отдыхом точно подойдет для летнего вечернего просмотра.

"Когда ты выйдешь замуж": смотрите трейлер онлайн