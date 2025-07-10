Кіно 24 розповість про вдалі українські стрічки, які варто подивитися. Скористайтесь нагодою влаштувати собі кіновечір зі смаком літа, свободи та пригод.
Дивіться також Зібрав мільярди доларів та став культовим: який фільм є найкасовішим в історії кіно
"Смак свободи"
Молоду дівчину Варю, яка марить високою кухнею, звільняють з придорожнього кафе невеликого містечка. Тому вона вирушає до Львова з надією стати успішною шеф-кухаркою. Випадково до її рук потрапляє кулінарна книжка Ольги Франко, написана майже 100 років тому.
Варя не тільки відкриває нові смаки, але й переосмислює своє життя. Це красива літня історія про сміливість бути собою та знаходити щастя в несподіваних речах.
"Смак свободи": дивіться трейлер онлайн
"Відпустка наосліп"
У центрі сюжету – історія київської бізнеследі, яку недолюблює її колектив. Щоб відпочити від суворої шефині, підлеглі дарують їй квиток на верхівку українських гір. Так героїня вирушає у вимушену відпустку назустріч пригодам і неочікуваним знайомствам.
Це романтична комедія про те, як стикаються два різні світи. Колорит та мальовничість карпатських гір, сюрпризи й перезавантаження – тут зібралося все для ідеального літнього фільму.
"Відпустка наосліп": дивіться трейлер онлайн
"Коли ти вийдеш заміж"
Успішна й талановита мистецтвознавиця Ксенія болюче розриває стосунки з нареченим. Після цього вона разом з подругою вирушає на море, щоб відновитися та почати нове життя. Авантюрна подорож до Хорватії приводить дівчат до курортних інтриг, різних пригод і навіть кримінальних перегонів.
Легка романтична комедія з красивими локаціями, середземноморським шармом і захопливим відпочинком точно підійде для літнього вечірнього перегляду.
"Коли ти вийдеш заміж": дивіться трейлер онлайн