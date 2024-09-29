Уже есть на Netflix: 4 новых украинских фильма, которые стоит посмотреть дома, если не успели в кино

Украинский кинематограф продолжает покорять зрителей со всех уголков мира. Стриминговая платформа Netflix все больше позволяет продвигать фильмы нашей страны на широкую общественность.

Кино 24 расскажет о новых украинских фильмах, которые уже можно посмотреть на американском сервисе, если вы не успели посмотреть их в кинотеатре. Эти ленты собрали огромные суммы в кинопрокате Украины, а теперь продолжают покорять сердца иностранных зрителей.

Интересно 3 новейшие украинские сериалы, от которых в восторге зрители

"Вкус свободы"

В центре сюжета – девушка Варвара, которая увлекается миром кулинарии и мечтает создавать блюда высокой кухни. Однако ее увольняют с работы в кафе, потому что коллеги не поняли амбиций героини. Несмотря на это, Варвара не теряет оптимизма и отправляется во Львов, чтобы достичь успеха. Однажды она находит книгу, рецепты из которой кардинально изменят жизнь девушки.

"Вкус свободы": смотрите трейлер онлайн

"Яремчук: Несравненный мир красоты"

Этот фильм рассказывает о жизненном и творческом пути украинской эстрадной звезды Назария Яремчука. В ленте изображены главные этапы становления певца как артиста – от мировых туров до преследования КГБ. Благодаря уникальным архивным материалам, предоставленным семьей певца, зрители могут увидеть редкие кадры выступлений "Смерички", съемки первого украинского мюзикла "Червона рута" и личные моменты из жизни исполнителя.

"Яремчук: Несравненный мир красоты": смотрите трейлер онлайн

"Тесто"

Сюжет фильма разворачивается вокруг команды, которая путешествует по Украине и знакомится с лучшими рестораторами, поварами, кондитерами и пекарями своей сферы. Эксперты из разных уголков страны исследуют древние рецепты, которые касаются теста. Благодаря известным кулинарам, среди которых Евгений Клопотенко, Ольга Мартыновская, Владимир Ярославский, Ника Лозовская и Александр Дроненко, украинцы познают философию хлеба, муки и теста.

"Тесто": смотрите трейлер онлайн

"Мы были рекрутами"

19-летний Борис Савенко стал рекрутом 3-й отдельной штурмовой бригады. Фильм рассказывает о становлении юноши как военного – от прохождения курса молодого бойца до участия в настоящих боевых действиях. В ленте также звучат истории собратьев Бориса. Их рассказы помогают понять суть отваги и самопожертвования в условиях страшной войны.

"Мы были рекрутами": смотрите трейлер онлайн

Украинский кинематограф продолжает неустанно развиваться даже во время полномасштабной войны. Поэтому стоит распространять и поддерживать фильмы и сериалы, которые снимают режиссеры Украины.