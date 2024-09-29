Кіно 24 розповість про нові українські фільми, які вже можна подивитися на американському сервісі, якщо ви не встигли подивитися їх у кінотеатрі. Ці стрічки зібрали шалені суми в кінопрокаті України, а тепер продовжують підкорювати серця іноземних глядачів.

Цікаво 3 найновіші українські серіали, від яких в захваті глядачі

"Смак свободи"

У центрі сюжету – дівчина Варвара, яка захоплюється світом кулінарії та мріє створювати страви високої кухні. Однак її звільняють з роботи в кафе, бо колеги не зрозуміли амбіцій героїні. Попри це, Варвара не втрачає оптимізму і вирушає до Львова, щоб досягти успіху. Одного дня вона знаходить книгу, рецепти з якої кардинально змінять життя дівчини.

"Смак свободи": дивіться трейлер онлайн

"Яремчук: Незрівнянний світ краси"

Цей фільм розповідає про життєвий і творчий шлях української естрадної зірки Назарія Яремчука. У стрічці зображені найголовніші етапи становлення співака як артиста – від світових турів до переслідування КДБ. Завдяки унікальним архівним матеріалам, наданим родиною співака, глядачі можуть побачити рідкісні кадри виступів "Смерічки", знімання першого українського мюзиклу "Червона рута" та особисті моменти з життя виконавця.

"Яремчук: Незрівнянний світ краси": дивіться трейлер онлайн

"Тісто"

Сюжет фільму розгортається навколо команди, яка подорожує Україною та знайомиться з найкращими рестораторами, кухарями, кондитерами й пекарями своєї сфери. Експерти з різних куточків країни досліджують давні рецепти, які стосуються тіста. Завдяки відомим кулінарам, серед яких Євген Клопотенко, Ольга Мартиновська, Володимир Ярославський, Ніка Лозовська та Олександр Дроненко, українці пізнають філософію хліба, борошна та тіста.

"Тісто": дивіться трейлер онлайн

"Ми були рекрутами"

19-річний Борис Савенко став рекрутом 3-ї окремої штурмової бригади. Фільм розповідає про становлення юнака як військового – від проходження курсу молодого бійця до участі у справжніх бойових діях. У стрічці також лунають історії побратимів Бориса. Їхні розповіді допомагають зрозуміти суть відваги та самопожертви в умовах страшної війни.

"Ми були рекрутами": дивіться трейлер онлайн

Український кінематограф продовжує невпинно розвиватися навіть під час повномасштабної війни. Тому варто поширювати й підтримувати фільми та серіали, які знімають режисери України.