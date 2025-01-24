3 последние украинские комедии, которые можно посмотреть на Netflix на выходных

В выходные каждому хочется отдохнуть и запастись хорошим настроением на следующую рабочую неделю. В этом могут помочь качественные комедийные фильмы, которые не только рассмешат, но и поддержат и вдохновят.

Стоит рассматривать не только иностранные комедии достойные внимания, ведь за последние годы в Украине вышло много интересных фильмов. 24 Канал расскажет о последних украинских комедиях, которые можно посмотреть на выходных на Netflix.

Интересно 10 лучших фильмов и сериалов на Netflix, которые чаще всего смотрят украинцы

"Собрание ОСМД"

Чаты многоквартирных домов бывают чрезвычайно оживленные – какие только темы там не обсуждают. На очередном собрании ОСМД решают обсудить приобретение генератора.

Для кого-то важно тепло в квартире, кому-то нужен фен, а кто-то больше всего нуждается в лифте, который всегда бы работал. Жители пытаются прийти к общему мнению, но учесть интересы каждого – невозможно.

"Собрание ОСМД": смотрите трейлер онлайн

"Крашанка"

Семейная комедия рассказывает о семье Забияк, которая не виделась много лет. Несмотря на войну они собираются вместе в родительском доме на Пасху.

Две сестры и брат хотят найти уют дома, однако отец удивляет их своим поведением. Он все время проводит в мастерской, где хочет построить ракету, чтобы ударить ею по Москве и завершить войну. Дети считают план папы бессмысленным, пока сам отец хочет, чтобы молодежь не путалась ему под ногами.

"Крашанка": смотрите трейлер онлайн

"Я, Победа и Берлин"

События фильма, снятого по мотивам одноименной повести Кузьмы Скрябина, разворачиваются в непростых 90-х. За несколько дней до запланированного концерта начинающий музыкант едет в Берлин на старой советской "Победе" вместе с другом Бардом.

Поговаривают, там коллекционер готов обменять желтое авто на Мерседес. Парень обещает любимой вернуться домой с новой машиной, а своим друзьям – успеть на выступление. Но все идет не по плану.

"Я, Победа и Берлин": смотрите трейлер онлайн