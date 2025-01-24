Варто розглядати не лише іноземні комедії вартують уваги, адже за останні роки в Україні вийшло багато цікавих фільмів. 24 Канал розповість про останні українські комедії, які можна переглянути на вихідних на Netflix.

Цікаво 10 найкращих фільмів і серіалів на Netflix, які найчастіше дивляться українці

"Збори ОСББ"

Чати багатоквартирних будинків бувають надзвичайно жваві – які лише теми там не обговорюють. На черговому зібранні ОСББ вирішують обговорити придбання генератора.

Для когось важливо тепло у квартирі, комусь потрібен фен, а хтось найбільше потребує ліфта, який завжди б працював. Жителі намагаються дійти до спільної думки, але врахувати інтереси кожного – неможливо.

"Збори ОСББ": дивіться трейлер онлайн

"Крашанка"

Сімейна комедія розповідає про сім'ю Забіяк, яка не бачилась багато років. Попри війну вони збираються разом у батьківському будинку на Великдень.

Дві сестри та брат хочуть віднайти затишок вдома, однак батько дивує їх своєю поведінкою. Він увесь час проводить у майстерні, де хоче збудувати ракету, щоб вдарити нею по Москві й завершити війну. Діти вважають план тата безглуздим, поки сам батько хоче, щоб молодь не плуталась йому під ногами.

"Крашанка": дивіться трейлер онлайн

"Я, Побєда і Берлін"

Події фільму, знятого за мотивами однойменної повісті Кузьми Скрябіна, розгортаються у непростих 90-х. За кілька днів до запланованого концерту музикант-початківець їде до Берліна на старій радянській "Побєді" разом з другом Бардом.

Подейкують, там колекціонер готовий обміняти жовте авто на Мерседес. Хлопець обіцяє коханій повернутися додому з новою машиною, а своїм друзям – встигнути на виступ. Але все йде не за планом.

"Я, Побєда і Берлін": дивіться трейлер онлайн