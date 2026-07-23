От этих украинских мелодрам трудно сдержать слезы: 3 сериала, которые захватывают с первой серии

Если вам кажется, что все хорошие мелодрамы давно сняли турки, а украинские сериалы – это лишь бесконечные любовные треугольники, пора немного пересмотреть свои взгляды. Ведь иногда наши сценаристы так закручивают сюжет, что после очередной серии хочется не заварить чай, а нервно искать следующий эпизод.

24 Канал собрал украинские сериалы, в которых хватает любви, семейных драм, сложных выборов и героев, которым жизнь явно не дала инструкцию "Как быть счастливым".

"Обратное направление"

Жизнь Дарины меняется в одно мгновение после гибели родителей. Вместо поддержки от самых близких она получает лишь унижения и равнодушие со стороны родной тети, которая должна была бы стать ее опорой. Это история о силе духа, борьбе за себя и поиске людей, которые становятся настоящей семьей не по крови, а по поступкам.

"Обратное направление": смотреть трейлер

"Никто не идеален"

Перед своим 18-летием Саша приезжает в дом дяди, чтобы получить законную долю семейного бизнеса. Однако вместо теплых объятий ее ждут интриги, старые обиды и родственники, готовые на все, чтобы нежелательная наследница исчезла. Но Саша не собирается сдаваться и начинает свою собственную игру, где на кону – справедливость, любовь и месть.

"Никто не идеален": смотреть трейлер

"Стальные нервы"

Макс привык получать все благодаря своему характеру, который одинаково хорошо помогает строить карьеру и отталкивает людей. Но однажды дедушка ставит ему ультиматум: либо женитьба на выбранной им девушке, либо прощание с бизнесом и наследством. Будущей невестой оказывается обычная медсестра, которая совсем не похожа на женщину его мечты. Хотя, как известно, в мелодрамах все самое интересное начинается именно тогда, когда герои уверены, что ничего общего между ними быть не может.



"Стальные нервы": смотреть трейлер

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