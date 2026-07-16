24 Канал собрал украинские сериалы и фильмы, которые помогут пережить перерыв и напомнят, что в хорошем расследовании самый опасный преступник – тот, кого вы уже успели оправдать.

"Круг обмана"

История женщины, которая не собирается мириться с несправедливостью. После череды драматических событий она пытается вернуть дочь, которую усыновила другая семья. Впереди – ложь, предательства, опасные тайны и борьба за правду. Если вы любите детективы, где эмоций не меньше, чем загадок, этот сериал точно заслуживает внимания.

"Круг обмана": смотреть трейлер

"Вскрытие покажет"

Пока другие ищут улики, главная героиня находит их там, где большинство уже ничего не видит. Судебно-медицинский эксперт раскрывает самые запутанные преступления, замечая детали, которые становятся ключом к разоблачению убийц и маньяков. Детектив, после которого понимаешь: иногда правда буквально лежит на поверхности... просто не все умеют ее увидеть.

"Вскрытие покажет": смотреть трейлер

"Дом за стеклом"

Исчезновение выпускницы Алисы и ее парня сначала кажется очередным уголовным делом. Но чем глубже продвигается расследование, тем больше секретов всплывает на поверхность. Оказывается, идеальная жизнь многих героев существовала лишь за стеклом – достаточно было одной трещины, чтобы все рассыпалось.

"Дом за стеклом": смотреть трейлер

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