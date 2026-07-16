24 Канал зібрав українські серіали та фільми, які допоможуть пережити паузу й нагадають, що в хорошому розслідуванні найнебезпечніший злочинець – той, кого ви вже встигли виправдати.

"Коло омани"

Історія жінки, яка не збирається миритися з несправедливістю. Після низки драматичних подій вона намагається повернути доньку, яку всиновила інша родина. Попереду – брехня, зради, небезпечні таємниці й боротьба за правду. Якщо любите детективи, де емоцій не менше, ніж загадок, цей серіал точно вартий уваги.

"Коло омани": дивитись трейлер

"Розтин покаже"

Поки інші шукають докази, головна героїня знаходить їх там, де більшість уже нічого не бачить. Судмедекспертка розкриває найзаплутаніші злочини, помічаючи деталі, які стають ключем до викриття вбивць і маніяків. Детектив, після якого розумієш: інколи правда буквально лежить на поверхні... просто не всі вміють її побачити.

"Розтин покаже": дивитись трейлер

"Дім за склом"

Зникнення випускниці Аліси та її хлопця спершу здається черговою кримінальною справою. Але що глибше просувається розслідування, то більше секретів виринає назовні. Виявляється, ідеальне життя багатьох героїв існувало лише за склом – достатньо було однієї тріщини, щоб усе розсипалося.

"Дім за склом": дивитись трейлер

Ну і не забудьте подивитись ще й ці українські детективні серіали.



