Якщо ви якраз плануєте свій розклад переглядів на найближчі місяці й хочете знати, які вітчизняні новинки заслуговують на особливу увагу, 24 Канал зібрав найцікавіші релізи. Нижче розповідаємо про головні сюжетні лінії найочікуваніших українських серіалів, які зовсім скоро з'являться на телеекранах та онлайн-платформах.

"Відважна дівчина"

25-річна оперативниця київської поліції Євгенія Марчук під час затримання злочинців припускається помилки, через що керівництво звинувачує її в перевищенні службових повноважень. Замість офіційного покарання дівчина отримує секретне доручення від високопосадовця МВС і вирушає під прикриттям до Одеси. Її головна мета – викрити масштабну мережу, яка займається контрабандою викрадених ювелірних виробів. У процесі розслідування Євгенія занурюється у закритий світ колекціонерів, де впливові клієнти готові на все, аби зберегти свої темні таємниці.

"Відважна дівчина" – прем'єра 2026 року / Фото Київстар ТБ

"Мій новий берег"

В основі сюжету лежить історія кардинальних змін у житті молодої дівчини, яка отримує шанс все виправити. 25-річна Галина професійно займається танцями на пілоні, має титул чемпіонки міста, але змушена працювати в нічному чоловічому клубі. Усе змінює раптова смерть її тітки, яка залишає племінниці у спадок будинок у курортному місті Лазурний Порт. Галина залишає минуле, переїжджає на узбережжя і вирішує відкрити власний готель.

Новий український серіал "Мій новий берег" / Фото Київстар ТБ

"Пригоди козака Виговського"

Ця пригодницька комедія розгортається в першій половині XVII століття. Молодий і амбітний дипломат та шпигун Іван Виговський повністю провалив важливу секретну місію. Щоб реабілітуватися в очах керівництва, він погоджується на нове ризиковане завдання і вирушає на віддалений хутір неподалік Батурина. Там Іван має самотужки підготувати місцевих жителів до ймовірної загрози.

Прем'єра українського серіалу "Пригоди козака Виговського" / Фото "2+2"

"Будиночок на щастя" (7 сезон)

Новий сезон комедійного серіалу зосереджується одразу на двох паралельних сімейних лініях. Макс намагається розвивати стосунки зі своєю новою вибагливою обраницею, яка звикла витрачати багато грошей. Аби повністю забезпечити її та свою доньку, чоловік відкриває другий бізнес. Однак через надмірну роботу в нього зовсім не залишається часу на особисте життя. Водночас його сусід Вася робить рішучий крок – повністю кидає пити та влаштовується працювати на лісопильну заради кар'єри. Це своєю чергою провокує конфлікт з Любою, яка страждає від браку уваги чоловіка.

Новий сезон серіалу "Будиночок на щастя" / Фото "Новий канал"

Інші очікувані прем'єри, які також варті уваги:

"Розтин покаже" (6 сезон) – продовження детективного серіалу про роботу судово-медичного бюро.

(6 сезон) – продовження детективного серіалу про роботу судово-медичного бюро. "Кохання та полум'я" (2 сезон) – гостросюжетна мелодрама про щоденні рятувальні операції працівників ДСНС.

(2 сезон) – гостросюжетна мелодрама про щоденні рятувальні операції працівників ДСНС. "Екстрена допомога" – кримінально-медична драма, в основі якої лежить протистояння двох лікарів швидкої допомоги. Прем'єра серіалу запланована на осінь 2026 року.

До речі, ми вже писали про високорейтингові українські серіали, які точно варті вашої уваги.