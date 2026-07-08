Если вы как раз планируете свой просмотровый график на ближайшие месяцы и хотите узнать, какие отечественные новинки заслуживают особого внимания, 24 Канал собрал самые интересные релизы. Ниже мы рассказываем о главных сюжетных линиях самых ожидаемых украинских сериалов, которые совсем скоро появятся на телеэкранах и онлайн-платформах.

"Отважная девушка"

25-летняя оперативница киевской полиции Евгения Марчук во время задержания преступников допускает ошибку, из-за чего руководство обвиняет ее в превышении служебных полномочий. Вместо официального наказания девушка получает секретное поручение от высокопоставленного чиновника МВД и отправляется под прикрытием в Одессу. Ее главная цель – разоблачить масштабную сеть, занимающуюся контрабандой похищенных ювелирных изделий. В ходе расследования Евгения погружается в закрытый мир коллекционеров, где влиятельные клиенты готовы на все, чтобы сохранить свои темные тайны.

"Отважная девушка" – премьера 2026 года / Фото Киевстар ТВ

"Мой новый берег"

В основе сюжета лежит история кардинальных перемен в жизни молодой девушки, которая получает шанс все исправить. 25-летняя Галина профессионально занимается танцами на пилоне, имеет титул чемпионки города, но вынуждена работать в ночном мужском клубе. Все меняет внезапная смерть ее тети, которая оставляет племяннице в наследство дом в курортном городе Лазурный Порт. Галина оставляет прошлое, переезжает на побережье и решает открыть собственный отель.

Новый украинский сериал "Мой новый берег" / Фото Киевстар ТВ

"Приключения казака Выговского"

Эта приключенческая комедия разворачивается в первой половине XVII века. Молодой и амбициозный дипломат и шпион Иван Выговский полностью провалил важную секретную миссию. Чтобы реабилитироваться в глазах руководства, он соглашается на новое рискованное задание и отправляется на отдаленный хутор недалеко от Батурина. Там Иван должен самостоятельно подготовить местных жителей к возможной угрозе.

Премьера украинского сериала "Приключения казака Выговского" / Фото "2+2"

"Домик на счастье" (7 сезон)

Новый сезон комедийного сериала сосредоточен сразу на двух параллельных семейных линиях. Макс пытается развивать отношения со своей новой прихотливой избранницей, которая привыкла тратить много денег. Чтобы полностью обеспечить ее и свою дочь, мужчина открывает второй бизнес. Однако из-за чрезмерной загруженности на работе у него совсем не остается времени на личную жизнь. В то же время его сосед Вася делает решительный шаг – полностью бросает пить и устраивается работать на лесопилку ради карьеры. Это, в свою очередь, провоцирует конфликт с Любой, которая страдает от недостатка внимания со стороны мужа.

Новый сезон сериала "Домик на счастье" / Фото "Новый канал"

Другие ожидаемые премьеры, которые также заслуживают внимания:

"Вскрытие покажет" (6-й сезон) – продолжение детективного сериала о работе судебно-медицинского бюро.

(6-й сезон) – продолжение детективного сериала о работе судебно-медицинского бюро. "Любовь и пламя" (2-й сезон) – остросюжетная мелодрама о повседневных спасательных операциях сотрудников ГСЧС.

(2-й сезон) – остросюжетная мелодрама о повседневных спасательных операциях сотрудников ГСЧС. "Скорая помощь" – криминально-медицинская драма, в основе которой лежит противостояние двух врачей скорой помощи. Премьера сериала запланирована на осень 2026 года.

Кстати, мы уже писали о популярных украинских сериалах, которые определенно заслуживают вашего внимания.