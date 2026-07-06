За последние годы вышло довольно много украинских сериалов. Некоторые из них настолько понравились зрителям, что люди пересматривают их по несколько раз в год, пишет 24 Канал. Например, стоит обратить внимание на сериал "Бейся, сердце, бейся", который также имеет высокий рейтинг.

"Поймать Кайдаша", 2020

Рейтинг IMDb: 8,8

Количество серий: 12

Об этой картине было написано не один десяток новостей, ведь она максимально точно передала жизнь украинской семьи в селе, взяв за основу повесть Ивана Нечуя-Левицкого "Семья Кайдаша".

В сериале показана семья Кайдашей, где двое сыновей – Карпо и Лаврин – приводят в дом невест. В доме больше нет покоя, ведь все постоянно ссорятся. Помимо смешных моментов, есть и такие, которые заставляют зрителя задуматься о собственных выборах и ошибках.

"Поймать Кайдаша": смотрите онлайн трейлер сериала

"Казаки. Совершенно выдуманная история", 2020

Рейтинг IMDb: 7,6

Количество серий: 12

События разворачиваются в XVI веке, а в центре сюжета – Иван, молодой парень из деревни. Однажды он решается на кражу драгоценностей у московского царя, чтобы выкупить мать из турецкого плена. Иван не знал, что вместе с похищенным он прихватил магическую сережку. Разгневанный царь отправляет на поиски вора своего лучшего воина – Федора. Но, скрываясь от преследователя, парень теряет серьгу, и она попадает на Запорожскую Сечь.

"Казаки. Совершенно выдуманная история": смотрите онлайн трейлер сериала

"И будут люди", 2020

Рейтинг IMDb: 8,6

Количество серий: 12

События сериала охватывают 1910–1930-е годы, объединяя истории разных героев. Авторы показали жизнь украинцев в разные периоды времени, чтобы понять, как тогда жили люди и даже несмотря на испытания, навязанные властями, они находили в себе силы для любви и героических поступков.

"И будут люди": смотрите онлайн трейлер сериала

Также в этот список входят следующие сериалы:

"Дело НБР" ( рейтинг IMDb: 8,4);

8,4); "Сага" ( рейтинг IMDb: 8,4);

8,4); "Тихая Нава" ( рейтинг IMDb: 7,4);

7,4); "Участковый из ДВРЗ" (рейтинг IMDb: 7,9).

Еще можно обратить внимание и на те украинские фильмы, которые стали фаворитами зрителей.