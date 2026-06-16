В материале 24 Канала мы расскажем о сюжете, главных героях и актерах, сыгравших их, о том, сколько эпизодов насчитывает сериал, а также о том, где его можно посмотреть онлайн.

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О чем сюжет сериала "Бейся, сердце, бейся"?

Сюжет сериала рассказывает о хирурге Вере, которая переживает страшную утрату в самом начале полномасштабной войны в Украине. Вера – профессиональный врач, которая 23 февраля 2022 года теряет сына: парень умирает от кровоизлияния в мозг.

В самый тяжелый момент своей жизни женщина принимает непростое, но важное решение – отдать его сердце на трансплантацию девочке по имени Богданка, которая срочно нуждается в помощи. Казалось бы, после трагедии Вера больше не видит смысла жить, однако решает хотя бы так проявить свою любовь и дать шанс на жизнь другому ребенку.

"Бейся, сердце, бейся": смотрите сериал онлайн

Уже на следующий день начинается полномасштабное вторжение России в Украину. Мать Богданки, которая только что перенесла трансплантацию, отправляется в Бучу за документами и пропадает без вести. Тем временем Вера остается рядом с девочкой, оберегая ее и новое сердце своего сына.

Каждый день, рискуя собственной жизнью, врач помогает другим, закрывает глаза на опасность, хаос и испытания войны ради своих пациентов. Она делает все возможное, чтобы сердце ее сына продолжало биться.

Где смотреть сериал бесплатно онлайн?

Премьера сериала "Бейся, сердце, бейся" состоялась в октябре 2025 года.

Сериал насчитывает всего четыре эпизода, поэтому его можно легко пересмотреть за один вечер. Ранее сериал был доступен на платформе Киевстар ТВ, а сейчас его можно бесплатно посмотреть на сайте телеканала "Дом".

Главные роли в этой киноистории исполнили Дарья Легейда, Алексей Горбунов, Кирилл Парастаев, Ирина Гришак и другие.

Режиссером сериала стала известная украинская актриса Дарья Трегубова.

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