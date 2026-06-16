У матеріалі 24 Каналу розповімо про сюжет, головних героїв та акторів, які їх зіграли, скільки епізодів налічує серіал, а також де його можна переглянути онлайн.

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Про що сюжет серіалу "Бийся, серце, бийся"?

Сюжет серіалу розповідає про хірургиню Віру, яка переживає страшну втрату на самому початку повномасштабної війни в Україні. Віра – професійна лікарка, яка 23 лютого 2022 року втрачає сина: хлопець помирає від крововиливу в мозок.

У найважчий момент свого життя жінка ухвалює непросте, але важливе рішення – віддати його серце на трансплантацію дівчинці на ім'я Богданка, яка терміново потребує допомоги. Здавалося б, після трагедії Віра більше не бачить сенсу жити, однак вирішує бодай так проявити свою любов і дати шанс на життя іншій дитині.

"Бийся, серце, бийся": дивіться серіал онлайн

Уже наступного дня розпочинається повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Мати Богданки, яка щойно пережила трансплантацію, вирушає до Бучі по документи та зникає безвісти. Тим часом Віра залишається поруч із дівчинкою, оберігаючи її та нове серце свого сина.

Щодня, ризикуючи власним життям, лікарка допомагає іншим, заплющує очі на небезпеку, хаос і випробування війни заради своїх пацієнтів. Вона робить усе можливе, аби серце її сина продовжувало битися.

Де дивитись серіал безплатно онлайн?

Прем'єра серіалу "Бийся, серце, бийся" відбулася у жовтні 2025 року.

Стрічка налічує лише чотири епізоди, тож її можна легко переглянути за один вечір. Раніше серіал був доступний на платформі Київстар ТБ, а нині його можна безплатно переглянути на сайті телеканалу "Дім".

Головні ролі у цій кіноісторії виконали Дар'я Легейда, Олексій Горбунов, Кирило Парастаєв, Ірина Гришак та інші.

Режисеркою серіалу стала відома українська акторка Дар'я Трегубова.

Якщо ви в пошуку драматичної, глибокої та емоційної історії про материнську любов, втрату й боротьбу, зверніть увагу на цей український серіал.