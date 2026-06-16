Водночас залишаються й ті, хто досі є прикладом щирого, міцного та красивого кохання. У матеріалі 24 Каналу розповімо про українських акторів, які побудували сім'ю в реальному житті.

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Які українські актори одружились у реальному житті?

Ви точно бачили ці обличчя у відомих українських фільмах і серіалах. Та для багатьох стає справжнім здивуванням те, що улюблені актори не лише грають разом на екрані, а й живуть під одним дахом. Багато хто з них познайомився саме на знімальному майданчику.

Деякі пари спершу грали закоханих у фільмах та серіалах, а згодом екранні почуття переросли у справжнє кохання. Інші ж, навпаки, в кадрі втілювали конфлікти, зраду чи навіть ненависть одне до одного, а після зйомок поверталися разом додому. Дехто з цих акторів уже багато років у шлюбі та виховує спільних дітей, а хтось лише нещодавно створив молоду сім'ю.

Є й ті, хто зараз переживає особливо щасливий період у житті. Наприклад, Катерина Тишкевич та Валентин Томусяк нещодавно оголосили про довгоочікувану вагітність.

Ось які українські актори є парою у реальному житті:

Катерина Тишкевич і Валентин Томусяк

Андрій Самінін та Леся Самаєва

Вікторія Литвиненко і Сергій Стельніков

Наталія Корецька та Костянтин Корецький

Юлія Буйновська і Єгор Козлов

Дар'я Легейда-Сова та Дмитро Сова

Таїсія Хвостова і Ярослав Шахторін

Олександр і Марія Рудинські

Ольга Сумська і Віталій Борисюк

У кожного з них – свій особливий шлях в особистому житті, однак сьогодні вони є справжнім прикладом любові для своїх прихильників. Тож сподіваємося, що їхня історія кохання триватиме ще багато років.