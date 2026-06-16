На момент смерті їй було лише 35 років. Про це повідомив популярний блог EnMagazinn в інстаграмі.
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Едже Іртем померла у 35 років
Як повідомляється у публікації, популярна турецька акторка Едже Іртем померла внаслідок серцевого нападу.
Трагедія сталася 15 червня 2026 року – лише через день після того, як акторка відсвяткувала день народження. Едже Іртем народилася 14 червня 1991 року.24 Канал – у WhatsApp Підпишіться, щоб не загубити і читати перевірені новини
Подробиць наразі не розкривають, однак відомо, що смерть настала раптово та несподівано. Ще кілька днів тому акторка ділилася яскравими світлинами з мандрівок, на яких виглядала усміхненою та сповненою життя.
Що відомо про фільмографію акторки?
Глядачі можуть знати Едже Іртем за роллю Ішил у популярному серіалі "Кезеловий шербет".
Водночас акторка знімалася й в інших відомих турецьких проєктах, зокрема "Втікачки-наречені", "Це життя моє", "Справа честі", "Нова наречена", "Столиця Абдул-Хамід", "Містер Помилка", "Заборонений плід", "Сім'я" та багатьох інших.
Її фільмографія могла б поповнитися ще десятками яскравих ролей, однак передчасна смерть обірвала життя та кар'єру акторки.