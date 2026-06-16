В то же время остаются и те, кто до сих пор служит примером искренней, крепкой и прекрасной любви. В материале 24 Канала расскажем об украинских актерах, которые создали семью в реальной жизни.

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Какие украинские актеры поженились в реальной жизни?

Вы точно видели эти лица в известных украинских фильмах и сериалах. Но для многих становится настоящим удивлением то, что любимые актеры не только играют вместе на экране, но и живут под одной крышей. Многие из них познакомились именно на съемочной площадке.

Некоторые пары сначала играли влюбленных в фильмах и сериалах, а впоследствии экранные чувства переросли в настоящую любовь. Другие же, наоборот, в кадре воплощали конфликты, измену или даже ненависть друг к другу, а после съемок возвращались вместе домой. Некоторые из этих актеров уже много лет в браке и воспитывают общих детей, а кто-то только недавно создал молодую семью.

Есть и те, кто сейчас переживает особенно счастливый период в жизни. Например, Екатерина Тишкевич и Валентин Томусяк недавно объявили о долгожданной беременности.

Вот какие украинские актеры являются парой в реальной жизни:

Екатерина Тишкевич и Валентин Томусяк

Андрей Саминин и Леся Самаева

Виктория Литвиненко и Сергей Стельников

Наталья Корецкая и Константин Корецкий

Юлия Буйновская и Егор Козлов

Дарья Легейда-Сова и Дмитрий Сова

Таисия Хвостова и Ярослав Шахторин

Александр и Мария Рудинские

Ольга Сумская и Виталий Борисюк

У каждого из них – свой особый путь в личной жизни, однако сегодня они являются настоящим примером любви для своих поклонников. Поэтому надеемся, что их история любви продлится еще много лет.