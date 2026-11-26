24 Канал подготовил подборку украинских сериалов, в которых хватает романтики, жизненных перипетий, атмосферных локаций и привлекательных персонажей. Идеальная компания для вечера под пледом.

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"Страшная сила"

Год: 2026

Жанр: романтика, мелодрама



24-летняя Инга Будрейко имеет юридическое образование, амбиции и немалый потенциал. Вот только работодателей почему-то больше интересует ее внешность, чем профессиональные способности. Устав от несправедливости, девушка решается на радикальное преображение. Новый образ открывает перед ней двери к желанной карьере, а вместе с ней приходят романтические приключения и новые проблемы.

Почему стоит посмотреть: современная романтическая история с юмором, офисными интригами и сатирой на общественные стандарты красоты. Такой украинский романтический фильм, в котором сменить гардероб гораздо проще, чем разобраться в собственных чувствах.



"Страшная сила": смотреть трейлер

"Мой новый берег"

Год: 2026

Жанр: мелодрама, романтическая драма

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Галина работает танцовщицей в ночном клубе, испытывает финансовые проблемы и имеет все меньше поводов для оптимизма. Однако после смерти тети она неожиданно получает в наследство дом у моря. Девушка отправляется в приморский городок, где планирует открыть собственный отель и оставить прошлое позади. Впрочем, жизнь уже приготовила для нее новые знакомства, чувства и испытания.

Почему стоит посмотреть: морские пейзажи, романтическая атмосфера и история о возможности начать все сначала. Отличный вариант для тех, кто мысленно уже продал квартиру, переехал к морю и открыл маленький уютный отель.



"Мой новый берег": смотреть трейлер

"Отважная девушка"

Год: 2026

Жанр: мелодрама, детектив

Евгения Марчук – талантливая оперативница киевской полиции, которая прекрасно справляется со сложными задачами, владеет иностранными языками и уверенно строит карьеру. Однако во время опасной операции под прикрытием в ее жизни появляется первая любовь. Теперь девушке придется балансировать между профессиональным долгом и чувствами, которые не слишком вписываются в план спецоперации.

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Почему стоит посмотреть: удачное сочетание романтики, детективных интриг и динамичного сюжета. Для тех, кому в классических мелодрамах не хватает адреналина, а в криминальных сериалах – любовной химии.



"Отважная девушка": смотреть трейлер

У нас для вас еще одна подборку украинских сериалов на вечер.