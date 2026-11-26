24 Канал підготував добірку українських серіалів, у яких вистачає романтики, життєвих перипетій, атмосферних локацій та привабливих персонажів. Ідеальна компанія для вечора під пледом.

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"Страшна сила"

Рік: 2026

Жанр: романтична, мелодрама



24-річна Інга Будрейко має юридичну освіту, амбіції та неабиякий потенціал. От тільки роботодавців чомусь більше цікавить її зовнішність, аніж професійні здібності. Втомившись від несправедливості, дівчина наважується на радикальне перевтілення. Новий образ відкриває перед нею двері до омріяної кар'єри, а разом із нею приходять романтичні пригоди та нові проблеми.

Чому варто подивитися: сучасна романтична історія з гумором, офісними інтригами та сатирою на суспільні стандарти краси. Такий собі український ромком, у якому змінити гардероб значно простіше, ніж розібратися у власних почуттях.



"Страшна сила": дивитись трейлер

"Мій новий берег"

Рік: 2026

Жанр: мелодрама, романтична драма

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Галина працює танцівницею в нічному клубі, має фінансові проблеми й дедалі менше приводів для оптимізму. Однак після смерті тітки вона несподівано отримує у спадок будинок біля моря. Дівчина вирушає до приморського містечка, де планує відкрити власний готель і залишити минуле позаду. Утім, життя вже підготувало для неї нові знайомства, почуття та випробування.

Чому варто подивитися: морські краєвиди, романтична атмосфера та історія про можливість почати все спочатку. Чудовий варіант для тих, хто подумки вже продав квартиру, переїхав до моря й відкрив маленький затишний готель.



"Мій новий берег": дивитись трейлер

"Відважна дівчина"

Рік: 2026

Жанр: мелодрама, детектив

Євгенія Марчук – талановита оперативниця київської поліції, яка чудово справляється зі складними завданнями, володіє іноземними мовами та впевнено будує кар'єру. Однак під час небезпечної операції під прикриттям у її житті з'являється перше кохання. Тепер дівчині доведеться балансувати між професійним обов'язком і почуттями, які не надто вписуються в план спецоперації.

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Чому варто подивитися: вдале поєднання романтики, детективних інтриг і динамічного сюжету. Для тих, кому в класичних мелодрамах бракує адреналіну, а в кримінальних серіалах – любовної хімії.



"Відважна дівчина": дивитись трейлер

Маємо для вас ще одну добірку українських серіалів на вечір.