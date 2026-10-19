24 Канал зібрав 5 українських мелодрам, у яких вистачає пристрасті, зрад, сімейних таємниць і несподіваних поворотів. Серед них – як класичні історії кохання, так і масштабні родинні драми.
"Кава з кардамоном" (2021)
Жанр: історична мелодрама.
Рейтинг IMDb: 7,2
Події розгортаються у Львові XIX століття. Молода Анна закохується в одруженого польського шляхтича Адама. Звісно, про спокійне сімейне щастя можна одразу забути. Попереду – заборонене кохання, суспільні осуди та випробування, які перетворюють романтичну історію на справжню драму.
Що кажуть критики: Андрій Кокотюха у рецензії для "Детектор медіа" відзначив упевнену режисуру та класичну атмосферу мелодрами.
"Кава з кардамоном": дивитись трейлер
"Кріпосна" (2019)
Жанр: історична мелодрама.
IMDb: 7,1
Катерина Вербицька вихована як справжня панянка, але є одна маленька проблема – по законам того часу вона кріпачка. Дівчина мріє про свободу та кохання, проте її доля залежить від примх багатіїв. Інтриги, ревнощі й нескінченні страждання тут буквально на кожному кроці.
Що кажуть критики: у "Детектор медіа" розкритикувала нерівномірну акторську гру та надмірну театральність. Утім, попри зауваження, серіал здобув величезну популярність серед глядачів.
"Кріпосна": дивитись трейлер
"Жіночий лікар. Нове життя" (2023)
Жанр: медична драма, мелодрама.
IMDb: 6,9
Після втрати дому та роботи через російський обстріл лікар Михайло Гончар переїжджає до Києва. Тут він намагається почати життя з чистого аркуша, але швидко опиняється у вирі професійних інтриг і романтичних переживань. Адже навіть у лікарні, де рятують життя, від любовних драм ніхто не застрахований.
Що кажуть критики: Марія Спалєк у рецензії для "Детектор медіа" похвалила серіал за актуальність, українську мову та вдало прописаних персонажів.
"Жіночий лікар. Нове життя": дивитись трейлер
"Сага" (2020)
Жанр: історична, сімейна драма.
IMDb: 8,4
Історія однієї української родини Козаків, яка охоплює ціле століття. Війни, революції, сімейні конфлікти, кохання та зради – героям доводиться пережити стільки всього, що звичайні побутові сварки здаються дитячими забавками.
Що кажуть критики: Андрій Кокотюха у своєму огляді позитивно оцінив загальне враження від серіалу, хоча й розкритикував неоднозначне трактування радянського минулого.
"Сага": дивитись трейлер
"І будуть люди" (2020)
Жанр: історична драма, мелодрама.
IMDb: 8,6
Події в серіали переносять нас на початок ХХ століття в Україні. Всі непрості історії життя звичайних українців накладаються на революцію, війну а репресії. Тут є все - велике кохання, втратити та зради. Атмосфера серіалу доволі важка морально з мінімум романтики.
Що кажуть критики: рецензії на Kino-teatr.ua похвалили вдалуроботу оператора та відтворення атмосфери України того часу.
"І будуть люди": дивитись трейлер
Ну і, якщо вже ми трішки впали в меланхолію, тоді не зраджуємо сьогоднішньому вибору і дивимось ще одні українські мелодрами. Те, що треба для дощового вечора.