3 новейших украинских мини-сериала, которые можно посмотреть за вечер

На случай, если вы хотите насладиться украинским кинематографом, но не имеете много свободного времени для долгих просмотров, у нас есть отличное предложение. Выбирайте мини-сериалы из 4 серий, которые можно посмотреть всего за один вечер.

В подборке от Кино 24 мы собрали список самых новых украинских лент. Смотрите трейлеры и читайте описания сюжетов, чтобы точно не прогадать с выбором.

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"Одна семья"

Сюжет сериала разворачивается в поселке Таможенное на Харьковщине, где проживают семьи Куцов и Романюков. Между этими двумя кланами существует долгосрочная вражда, которая возникла еще в 1930 году, когда из-за доноса одного из представителей семьи Куцов Романюки были репрессированы.

Современная история героев начинается летом 2021 года, когда из-за границы возвращается младшая представительница семьи Романюков, Оксана. Между ней и младшим из Куцов, Максимом, возникает глубокая любовь, но им приходится скрывать эти чувства из-за вражды между их родителями.

"Одна семья": смотрите онлайн трейлер сериала

В феврале 2022 года мелодрама превращается в драму из-за российского вторжения, когда Оксана оказывается в оккупации, а Максим – на фронте. Девушку спасает старший брат Максима, Андрей, который также влюблен в нее. Дальнейшее развитие событий приводит к появлению любовного треугольника, шантажа, боли и других тяжелых вопросов.

"Продолжение рода"

Драма "Продолжение рода", которая состоит из четырех серий, рассказывает историю четырех женщин, которые находятся в роддоме во время полномасштабного вторжения.

"Продолжение рода": смотрите онлайн трейлер сериала

По сюжету, эти четыре женщины оказываются в запертом сельском роддоме, который находится под обстрелом вражеских сил. Каждая из них в прошлом сталкивалась с важными решениями относительно беременности и рождения ребенка, переживала личные трудности и конфликты.

Теперь они не только борются за собственное выживание, но и за возможность безопасного рождения своих детей в условиях военной угрозы.

"Зов любви"

Первая любовь Ани и Андрея, которые вместе учились в школе небольшого городского поселка, внезапно прерывается из-за недоразумения. Их пути расходятся. Андрей выбирает карьеру кадрового военного и вступает в активную военную службу, участвуя в боях на востоке Украины. Аня решает переехать в столицу, где мечтает найти себя как профессионал и построить личную жизнь.

Резкое наступление большой войны кардинально и бесповоротно меняет жизнь главных героев.

"Зов любви": смотрите онлайн трейлер сериала

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