3 новейших украинских сериала, которые состоят из 16-ти эпизодов

Украинские сериалы часто становятся отличным выбором для выходных. Ведь они помогают расслабиться, отвлечься от повседневных забот и погрузиться в остросюжетные истории, держащие в напряжении от начала до финального эпизода.

В последнее время в Украине появилось сразу несколько сериалов, которые насчитывают по 16 эпизодов и могут стать идеальным вариантом для отдыха. В материале 24 Канала выбирайте своего фаворита.

Какие украинские сериалы помогут расслабиться на выходных?

"Парочка следователей" 2 сезон

Если вы хотите посмотреть интересный украинский сериал, но не тратить много времени, обратите внимание на второй сезон "Парочки следователей".

Это детективная история о команде полицейских, которые расследуют особо сложные преступления. Сериал понравится как поклонникам любовных линий, так и тем, кто любит разгадывать загадки.

Каждая серия – это новое дело, новые обстоятельства и новые вызовы. В то же время зрители наблюдают за развитием отношений главных героев – Сони и Паши – и трудностями, которые возникают на их пути.

"Подмена"

Еще один украинский сериал, который покорил зрителей, – "Подмена", где главную роль исполнила Антонина Хижняк. Актриса воплотила сразу двух персонажей – Ирину и Екатерину.

Они – сестры-близняшки с совершенно разными характерами и взглядами на жизнь. Все меняется, когда однажды они решают поменяться местами.

"Сокровища"

Еще один 16-серийный украинский проект, который полюбился многим, – детективный сериал "Сокровища". Его премьера состоялась в марте 2026 года.

Сюжет разворачивается вокруг Веры, которая возвращается из тюрьмы и стремится восстановить свою жизнь: вернуть дом и работу. Впрочем, она оказывается втянутой в опасные события, к которым не была готова. Главные роли исполнили Анастасия Иванюк и Евгений Лесничий.

Какие еще украинские сериалы можно посмотреть на выходных?

Если вы ищете, что посмотреть в это воскресенье, обратите внимание также на сериалы "Просто Надежда", "Ключи от правды", "Материнский инстинкт", "Следственная", "И будут люди", "Поймать Кайдаша", "Я – Надежда" и "Первые дни".

Среди этих разножанровых историй вы точно найдете что-то по душе и сможете хотя бы на мгновение отвлечься от повседневных забот.