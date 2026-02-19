В материале 24 Канала читайте о новых украинских сериалах, от которых невозможно оторваться. Вы можете посмотреть их буквально за один день, ведь они имеют всего несколько серий.

Какие новые украинские сериалы посмотреть?

"Белла Вита"

Количество сезонов : 1

: 1 Количество серий : 4

: 4 Рейтинг IMDb: 7.3/10

Дизайнер свадебных платьев Вита Бондарчук открыла собственный свадебный салон Bella Vita, однако для этого женщина рискнула семейным домом. Неожиданно она связывается с бизнесменом Владиславом Сикорским.

Когда свадьба Сикорского срывается, он просит Виту сыграть его невесту, чтобы подписать выгодную сделку. Договоренность, которая должна была длиться всего несколько часов, затягивается. На Виту и Владислава ждет захватывающая история. Возникнет ли между ними настоящая любовь?

"Белла Вита": смотрите онлайн анонс сериала

"Тихая Нава"

Количество сезонов : 1

: 1 Количество серий : 8

: 8 Рейтинг IMDb: 7.5/10

Летом 2018 года Адам и его невеста Инна приезжают в Тихую Наву на отдых. Когда пара ссорится, парень убегает, а девушка отправляется его искать. Вдруг она становится жертвой изнасилования. Полиция не собирается расследовать дело, а Инна начинает подозревать в преступлении самого Адама.

Влюбленные расходятся, однако Адам хочет найти человека, который обидел его любимую. Молодой юрист отправляется в Тихую Наву, где происходит серия изнасилований и убийств. Он берется за расследование дел и вступает в борьбу с местными правоохранителями и властями, которые пытаются скрыть страшные преступления.

"Тихая Нава": смотрите онлайн трейлер сериала

"Хороня бывшую"

Количество сезонов : 1

: 1 Количество серий : 10

: 10 Рейтинг IMDb: 7.7/10

В сериале рассказывается о четырех мужчинах, которые встречаются на похоронах бывшей. Она погибла на войне. После прощания главные герои собираются в баре, чтобы выяснить, кого девушка любила больше.

"Хороня бывшую": смотрите онлайн трейлер сериала

Какой украинский сериал выйдет вскоре?

21 февраля на Киевстар ТВ состоится премьера сериала "Возвращение". Это история об Александре Кречете, который получил тяжелое ранение на фронте. После ампутации его преследует образ погибшего побратима Сергея Вербы. Ветеран пытается поддержать жену и сына друга, которые переживают тяжелую утрату.

Александр возвращается в гражданскую жизнь и пытается принять себя нового. Ветеран проходит путь возвращения домой и к собственной идентичности.