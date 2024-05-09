В материале Кино 24 смотрите о каких сериалах идет речь. Читайте описания сюжетов и просматривайте трейлеры – среди них точно найдется ваш фаворит.

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Самые новые украинские сериалы

"Центральная больница"

В центре сюжета Маргарита Сергеевна – молодая, привлекательная и выдающаяся женщина, которая работает ведущим хирургом. Жизнь Маргариты резко меняется, когда в больницу прибывает талантливый врач-хирург Рустам.

Между Маргаритой и Рустамом восстанавливаются старые чувства, ведь они когда-то любили друг друга. Маргарите приходится сделать непростой выбор: простить любимому и дать ему второй шанс или нет.

Ситуацию осложняет и то, что за внимание Маргариты соревнуется еще один врач и фаворит женщин – Максим.

"Центральная больница": смотрите онлайн 1 серию

"Продолжение рода"

Драматический сериал состоит из четырех серий и рассказывает историю четырех женщин, которые оказываются в эпицентре войны в роддоме.

Эти четыре женщины попадают в загородный роддом, расположенный на линии фронта, заблокированный и постоянно под обстрелом врага.

В своем прошлом каждая из них пережила сложные решения относительно беременности и рождения ребенка, и столкнулась с личными дилеммами и конфликтами. Теперь они борются не только за собственное выживание, но и за возможность рождения своих будущих детей.

"Продолжение рода": смотрите онлайн трейлер сериала

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"Обещание Богу"

Сюжет сериала рассказывает о матери, которая вынуждена пройти через одно из самых тяжелых испытаний – борьбу со страшной болезнью своего сына. Главная героиня оказывается в сложных жизненных обстоятельствах, пытаясь спасти своего ребенка.

Стася, успешная телеведущая, находясь в состоянии беременности, случайно узнает об измене своего возлюбленного с лучшей подругой. Чувствуя разочарование в своих самых близких, она решает скрыть правду от отца. Позже Стася находит новое счастье, но через несколько лет сталкивается со своим бывшим партнером и вынуждена раскрыть давно скрытую тайну.

Сыну Стаси ставят страшный диагноз, и ему нужен донор. Но ни она, ни его отец не могут стать таковым. Единственный шанс на спасение мальчика – это пуповинная кровь родного братика или сестрички.

"Обещание Богу": смотрите онлайн трейлер сериала

Если вы любите подобные сериалы, вам также будут по нраву такие: "Только живи", "Никто не идеален". Выбирайте ленту и приготовьтесь к яркому вечеру кино уже сегодня.