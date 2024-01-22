Среди новых украинских сериалов: "Если честно", "Шпиталь", "Круг заблуждения" и другие. Выбирайте ленту в материале 24 Канала и наслаждайтесь вместе с близкими.

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Интересные украинские сериалы

"Если честно"

Это новый ситком, рассказывающий о современной влюбленной паре, живущей в гражданском браке. Согласно сюжету, Андрей и Инга, исполненные Игорем Ласточкиным и Дарьей Петрожицкой, постоянно находятся в гендерном противостоянии, при этом втягивая в свои сражения то родителей, то родственников, то друзей, то коллег с работы, а также, конечно, свои собственные альтер его.

"Если честно": смотрите онлайн трейлер сериала

"Диета №0"

Это украинский сериал, рассказывающий о незаметном студенте Иване и капризной богатой Марго, которые никогда бы не пересеклись в реальной жизни, если бы не странная случайность. Казалось бы, это могла быть еще одна история о разбитом сердце и разбитых надеждах, но судьба решила пошутить над нашими героями и изменила сценарий.

"Диета №0": смотрите онлайн трейлер сериала

"Влюби меня, если сможешь"

Главный персонаж сериала решает заработать деньги и создает прибыльный, но не совсем законный бизнес. Молодой мужчина притворяется колдуном и обещает людям решать их проблемы: отыскать пропавшего, разоблачить неверного мужчину на измене, а некоторым клиентам даже "вернуть удачу".

"Влюби меня, если сможешь": смотрите онлайн трейлер сериала

"Круг заблуждения"

В этом сериале говорится об истории женщины, которая пытается восстановить справедливость и отчаянно противостоит трудным обстоятельствам жизни, чтобы вернуть свою дочь, усыновленную чужими людьми.

"Круг заблуждения": смотрите онлайн трейлер сериала

"Шпиталь"

Украинские врачи, добровольцы и эксперты из разных стран отказываются от спокойной жизни, отправляясь на помощь и спасая жизнь пострадавших от военной агрессии России в Украине. И все эти события разворачиваются в госпитале, развернувшем свою работу неподалеку от польской границы.

"Шпиталь": смотрите онлайн трейлер сериала