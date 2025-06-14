На одном дыхании: 3 новых украинских сериала, которые можно посмотреть за день

Многие современные украинские сериалы не уступают многим иностранным проектам. Они имеют увлекательный и интересный сюжет, удачный актерский состав и качественную операторскую работу.

Если вы в поисках нового сериала на один день, обратите внимание на подборку от Кино 24. Эти мини-сериалы подарят хорошие эмоции и заставят быть прикованными к экрану с первых минут.

К слову Новый криминальный триллер стал самым популярным на Netflix: можно ли посмотреть его за день

"Лекарство от прошлого"

Количество эпизодов: 4

Гражданский муж главной героини Алины возвращается с фронта. Он получил тяжелое ранение, после которого Сергея почти не узнать из-за изуродованного лица. Несмотря на то, что пара уже давно не вместе, Алина помогает Сергею выздороветь и восстановиться. Их чувства возрождаются во второй раз. Но когда наконец должен был бы наступить счастливый конец, испытания только начинаются.

"Лекарство от прошлого": смотрите трейлер онлайн

"Телохранитель"

Количество эпизодов: 8

В центре сюжета криминальной мелодрамы – Екатерина Бойко, которая чудом спаслась от авиакатастрофы. Все благодаря личному охраннику ее отца, Артему, который скрыто за ней следил. Парень чувствует вину перед девушкой. Дело в том, что пять лет назад, когда ее родители погибли в ДТП, он не сел за руль. Сейчас Кате грозит опасность. Ей важно довериться загадочному телохранителю.

"Телохранитель": смотрите 1 серию онлайн

"Код любви"

Количество эпизодов: 4

Мелодрама рассказывает о следователе Веронике Левченко, у которой есть сложности в отношениях с младшим братом. Чтобы спасти парня, она идет на вынужденное сотрудничество с киберпреступником Андреем. Талантливые Вероника и Андрей влюбляются друг в друга, но они понимают, что не могут быть вместе.

"Код любви": смотрите 1 серию онлайн