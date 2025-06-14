Якщо ви у пошуках нового серіалу на один день, зверніть увагу на добірку від Кіно 24. Ці мінісеріали подарують хороші емоції та змусять бути прикутими до екрана з перших хвилин.

До слова Новий кримінальний трилер став найпопулярнішим на Netflix: чи можна подивитися його за день

"Ліки від минулого"

Кількість епізодів: 4

Цивільний чоловік головної героїні Аліни повертається з фронту. Він зазнав важкого поранення, після якого Сергія майже не впізнати через понівечене обличчя. Попри те, що пара вже давно не разом, Аліна допомагає Сергію одужати та відновитися. Їхні почуття відроджуються вдруге. Та коли нарешті мав би настати щасливий кінець, випробовування лише починаються.

"Ліки від минулого": дивіться трейлер онлайн

"Тілоохоронець"

Кількість епізодів: 8

У центрі сюжету кримінальної мелодрами – Катерина Бойко, яка дивом врятувалась від авіакатастрофи. Все завдяки особистому охоронцю її батька, Артему, який приховано за нею слідкував. Хлопець відчуває провину перед дівчиною. Річ у тім, що п'ять років тому, коли її батьки загинули в ДТП, він не сів за кермо. Зараз Каті загрожує небезпека. Їй важливо довіритися загадковому тілоохоронцю.

"Тілоохоронець": дивіться 1 серію онлайн

"Код кохання"

Кількість епізодів: 4

Мелодрама розповідає про слідчу Вероніку Левченко, в якої є складнощі в стосунках з молодшим братом. Щоб врятувати хлопця, вона йде на вимушену співпрацю з кіберзлочинцем Андрієм. Талановиті Вероніка й Андрій закохуються одне в одного, але вони розуміють, що не можуть бути разом.

"Код кохання": дивіться 1 серію онлайн