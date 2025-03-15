Захватывают с первых минут: 4 новых украинских сериала, которые можно посмотреть на ютубе

Критерии выбора сериала для просмотра могут быть разными – по жанру, рейтингу или популярности. Но для зрителей также важно, чтобы кино было доступным и его можно было удобно просматривать.

Кино 24 собрало украинские сериалы, которые можно бесплатно посмотреть онлайн – на платформе YouTube. Это новые телепроекты, от которых не оторваться.

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"Парочка следователей"

В центре детективного сериала – молодая и талантливая следователь София Вербяна, которая после завершения обучения приходит в полицию и сразу занимает высокую должность – становится руководительницей отдела особо опасных преступлений. Но из-за нехватки опыта она часто допускает ошибки.

Еще одним испытанием становится ее молчаливый и острый на язык коллега Павел. Вместе им удается раскрывать преступления, однако со временем пара чувствует нечто большее, чем профессиональный интерес. Зрители уже в ожидании второго сезона сериала.

"Парочка следователей": смотрите 1 серию онлайн

Интересно, что финал "Парочки следователей" оставил много вопросов из-за незавершенности эмоциональных моментов между главными героями. Зрители обсуждают – будет ли 2 сезон сериала.

"Врач Ковальчук" 3 сезон

Сериал "Врач Ковальчук" вышел на экраны в 2017 году и покорил многих украинцев. Продолжение истории Оксаны Ковальчук рассказывают в новом, 3 сезоне, который вышел в 2025 году.

Здесь врача назначают на должность руководительницы медицинского отдела в новую клинику. Но не все работники рады ее появлению в своем заведении, поэтому Оксана должна показать себя как профессионал и лидер.

"Врач Ковальчук" 3 сезон: смотрите 1 серию онлайн

"Лекарство от прошлого"

Сериал рассказывает о медсестре Алине, которая помогает раненым военным вернуться в гражданскую жизнь. Вдруг в госпиталь попадает мужчина с тяжелым ранением.

Алина пытается связаться с его родными, но внезапно понимает, что звонок поступает на ее собственный телефон. Девушка с шоком понимает, что это ее бывший муж Сергей. Теперь она погружается в воспоминания прошлого.

"Лекарство от прошлого": смотрите 1 серию онлайн

"Пес Альф"

Детективный сериал рассказывает о друзьях-полицейских Роме и Боде, которые находятся в постоянной конкуренции. Но вдруг в их команду приходит новая следователь Алиса. И не сама, а со своей собачкой-овчаркой Альфом, который станет большим усилением для команды.

Как собака оживит будни полиции и каким образом будут развиваться отношения в команде – об этом и рассказывает 16-серийный проект.

"Пес Альф": смотрите 1 серию онлайн