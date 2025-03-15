Кіно 24 зібрало українські серіали, які можна безплатно подивитися онлайн – на платформі YouTube. Це нові телепроєкти, від яких не відірватися.

Цікаво Найновіший український детективний серіал наробив галасу у мережі: що пишуть глядачі про стрічку

"Парочка слідчих"

У центрі детективного серіалу – молода і талановита слідча Софія Вербяна, яка після завершення навчання приходить у поліцію та одразу обіймає високу посаду – стає керівницею відділу особливо небезпечних злочинів. Та через брак досвіду вона часто припускається помилок.

Ще одним випробовуванням стає її мовчазний і гострий на язик колега Павло. Разом їм вдається розкривати злочини, однак з часом пара відчуває щось більше за професійний інтерес. Глядачі вже в очікуванні другого сезону серіалу.

"Парочка слідчих": дивіться 1 серію онлайн

Цікаво, що фінал "Парочки слідчих" залишив багато запитань через незавершеність емоційних моментів між головними героями. Глядачі обговорюють – чи буде 2 сезон серіалу.

"Лікарка Ковальчук" 3 сезон

Серіал "Лікарка Ковальчук" вийшов на екрани у 2017 році й підкорив багатьох українців. Продовження історії Оксани Ковальчук розповідають у новому, 3 сезоні, який вийшов у 2025 році.

Тут лікарку призначають на посаду керівниці медичного відділу у нову клініку. Але не всі працівники раді її появі у своєму закладі, тому Оксана має показати себе як професіоналка та лідерка.

"Лікарка Ковальчук" 3 сезон: дивіться 1 серію онлайн

"Ліки від минулого"

Серіал розповідає про медсестру Аліну, яка допомагає пораненим військовим повернутись у цивільне життя. Раптом до шпиталю потрапляє чоловік з важким пораненням.

Аліна намагається зв'язатись з його рідними, але раптово розуміє, що дзвінок надходить на її власний телефон. Дівчина з шоком розуміє, що це її колишній чоловік Сергій. Тепер вона поринає у спогади минулого.

"Ліки від минулого": дивіться 1 серію онлайн

"Пес Альф"

Детективний серіал розповідає про друзів-поліцейських Рому й Бодю, які перебувають у постійній конкуренції. Та раптом у їхню команду приходить нова слідча Аліса. І не сама, а зі своїм песиком-вівчаркою Альфом, який стане чималим підсиленням для команди.

Як собака пожвавить будні поліції та яким чином розвиватимуться стосунки в команді – про це й розповідає 16-серійний проєкт.

"Пес Альф": дивіться 1 серію онлайн