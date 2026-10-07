3 украинских сериала 2026 года, которые действительно стоит посмотреть

Украинские сериалы уже давно не ограничиваются историями, в которых кто-то двадцать лет скрывал ребенка, а потом случайно встретил бывшего возле больницы. В 2026 году вышло сразу несколько проектов, которые затрагивают жанры криминальных триллеров, драмеди и серьезных историй о ветеранах.

24 Канал собрал три совершенно разных сериала: один заставит заподозрить все маленькое городок, второй покажет жизнь после фронта без пафоса, а третий – представит команду детективов, у которых личных секретов почти столько же, сколько уголовных дел.

"Тихая Нава"

Жанр: криминальный триллер, детектив, драма

IMDb: 7,4

Молодой юрист Адам Юшкевич приезжает со своей невестой в небольшой городок Тиха Нава. После ссоры девушка становится жертвой насилия, но местная полиция не слишком спешит искать виновного. Впоследствии в городке происходит еще одно тяжкое преступление, и Адам начинает собственное расследование.

Очень скоро становится ясно, что проблема здесь не в одном преступнике. Свидетели молчат, правоохранители фальсифицируют улики, а за фасадом спокойной провинции накопилось столько тьмы, что пора бы уже менять туристический слоган.

Что говорят критики: кинокритик Игорь Кромф сравнивает атмосферу сериала с "Настоящим детективом" и называет его качественно скомпонованным детективным триллером с сильным ритмом и продуманными персонажами. Андрей Кокотюха в "Детекторе медиа" отдельно хвалит авторов за готовность затрагивать мрачные и неудобные темы, которых украинское эфирное телевидение обычно избегает.



"Тихая Нава": смотреть трейлер

"Возвращение"

Жанр: драмеди

IMDb: 7,5

Военный Александр Кречет после тяжелого ранения и ампутации возвращается к гражданской жизни. Он переживает чувство вины выжившего и постоянно видит погибшего побратима Сергея Вербу.

Кречет едет в Киев, чтобы выполнить обещание, данное другу, – помочь его жене и сыну. Но постепенно выясняется, что вернуться домой физически гораздо проще, чем вернуться к обычной жизни. Сериал создавался в сотрудничестве с Veteran Hub, а часть команды имеет собственный военный опыт.

Что говорят критики: они отмечают, что авторам удалось не превратить тему ветеранов в бесконечную торжественную речь. Kinowar пишет, что сериал выделяется среди привычных телевизионных мелодрам и полицейских процедуралов и сосредотачивается именно на сложностях адаптации ветерана к гражданской жизни. В обзорах также хвалят черный юмор.



"Возвращение": смотреть трейлер

"Дело НБР"

Жанр: детектив, драма

IMDb: 7,7

В центре сюжета – следователь Коваль, возглавляющий вновь созданное Надзвичайное бюро расследований. Команда берется за сложные дела, с которыми обычная полиция не справилась или не захотела иметь дело.

Но главный интерес здесь не только в убийствах. У каждого сотрудника НБР есть свое непростое прошлое, и постепенно детектив превращается еще и в историю о людях, которые сами далеко не всегда выглядят как образцовые стражи закона.

Что говорят критики: в "Детекторе медиа" сериал оценили более сдержанно. Критик Андрей Кокотюха отмечает интересную исходную идею команды с нестандартным прошлым, но считает, что авторы не решились использовать ее в полной мере.



"Дело НБР": смотреть трейлер

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