Украинский кинематограф стремительно развивается даже при столь сложных обстоятельствах в стране. Поэтому среди разнообразия жанров и вкусов каждый сможет выбрать для себя эту ленту из списка. 24 Канала, которая ему понравится.

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Новые украинские сериалы, которые должен увидеть каждый

"Круг заблуждения"

По сюжету Лина – жертва домашнего насилия, оказывается за решеткой за убийство своего мужа. В тюрьме она рождает дочь, которую отбирает свекровь, чтобы отомстить. Чудом ребенок остается живым и попадает в приют.

Вернувшись на свободу, Лина пытается снова соединиться с дочерью, но ее главный страх – то, что девочка узнает о темных сторонах ее прошлого.

"Круг заблуждения": смотрите онлайн трейлер сериала

"Женский врач. Новая жизнь"

Сериал расскажет историю акушера-гинеколога Михаила Гончара, который в результате российских обстрелов вынужден был покинуть свой родной город Северодонецк и переехать в Киев.

Его бывшая больница и дом разрушили, и теперь он ищет новое место для себя и дочери. Михаил получает возможность работать в столичном Научно-исследовательском центре акушерства и репродуктологии, куда направляют беременных со всех уголков Украины, которые сталкиваются с патологиями и осложнениями.

Здесь его ждут не только новые пациентки, но и новые вызовы, непредвиденные ситуации, а также возможность вновь обрести любовь и начать новую жизнь.

"Женский врач. Новая жизнь": смотрите онлайн трейлер сериала

"Шпиталь"

По сюжету, в городке на границе с Польшей, во время полномасштабной войны России с Украиной, начал действовать госпиталь. Здесь работают вместе украинские врачи, добровольцы и высококвалифицированные специалисты из других стран, таких как Израиль, Польша и Америка. Они пожертвовали своей спокойной жизнью, чтобы помогать и спасать пострадавших от военных действий в Украине.

Каждый день в госпитале – это сложные медицинские случаи и надежда к лучшему. Пациентами являются как военные, героически защищающие Украину, так и гражданские. У каждого из них есть своя история, часто основанная на реальных событиях.

"Шпиталь": смотрите онлайн трейлер сериала

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"Успеть до 30"

История трех девушек, случайно знакомящихся в одном киевском баре в день своего 29-летия. Эта встреча оказывается судьбоносной, подталкивая их к отчаянному решению – достичь в течение следующего года всего, на что им не хватало смелости.

Тридцатилетний рубеж оказывается главным страхом для героинь, что неуклонно раскачивает их жизнь на каждом повороте.

"Успеть до 30": смотрите онлайн трейлер сериала

"Волонтеры"

Это сериал, рассказывающий о волонтерах, непрерывно оказывающих поддержку Вооруженным Силам Украины и пострадавшим в результате полномасштабного вторжения.

Эти неутомимые люди, забывая о возрасте, сне и усталости, активно собирают средства, делают донаты, готовят еду, покупают и доставляют все необходимое. Волонтеры представляют всех украинцев, которые, находясь в тылу, борются за нашу победу.

"Волонтеры": смотрите онлайн трейлер сериала