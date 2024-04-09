Ищете, что нового посмотреть на вечер? Кино 24 подготовило 4 самых новых украинских сериала, которые стоят внимания.

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"Только живи"

История расскажет о молодом режиссере по имени Витька, который находит новое призвание и любовь посреди хаоса войны. Его мечта о съемках крутого фильма и о красных дорожках международных кинофестивалей разбивается вдребезги из-за внезапного вторжения, что заставляет его переоценить свои приоритеты.

Встретив активистку Олексу незадолго до начала событий, Витька влюбляется в нее. Девушка отправляется на фронт. Пытаясь найти ее, он становится волонтером и в конце концов оказывается в составе отряда украинского командира Чумака. События, что разворачиваются, ставят вопрос о судьбе этих двух людей посреди бурных событий.

"Только живи": смотрите онлайн трейлер сериала

"Позывной Тамада"

Главный герой сериала Артем Дедов – харизматичный ведущий свадебных праздников и просто душа компании, которому почти 40 лет. Перед войной теряет почти все – от него уходит невеста, а впоследствии он остается без работы.

Артем просыпается однажды утром от звуков взрывов и суровой реальности начала другой жизни. Приняв свою роль в войске, он получает прозвище "Тамада" среди своих сослуживцев, которое эволюционирует от насмешек до уважения. "Тамада" не из тех, кто рожден быть героем, однако он вынужден стать им, хотя и относится к этому с улыбкой и юмором.

"Позывной Тамада": смотрите онлайн трейлер сериала

"Обещание Богу"

В новом увлекательном сериале зрители являются свидетелями истории матери, у сына которой диагностировали тяжелую болезнь. Главная героиня, решительная женщина по имени Стася, пробирается сквозь паутину неожиданных жизненных событий в отчаянной попытке спасти своего сына.

Сюжет разворачивается, когда успешная телеведущая Стася, будучи беременной, узнает, что ее любимый изменил ей. Преданная и разбитая, она решает скрыть эту тайну от отца ребенка. Со временем Стася находит счастье в новых отношениях, но ей снова придется встретиться со своим прошлым.

У сына Стаси диагностируют опасную для жизни болезнь. Так, мальчику нужен донор. Ни Стася, ни отец ребенка не являются совместимыми донорами, однако есть последняя надежда, что может спасти мальчика – пуповинная кровь родного брата или сестры. А для этого биологическим родителям нужно родить еще одного общего ребенка. Так начинается история борьбы за жизнь маленького ребенка, которая заставляет героев переоценить свои приоритеты.

"Обещание Богу": смотрите онлайн трейлер сериала

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"Кукушки"

По сюжету, неожиданно три сестры, жившие отдельно, каждая из которых имела собственный уникальный жизненный путь, оказались вместе. Известная модельер Галя, преданная своему делу учительница Оксана и бывшая боксерка Валя из-за войны оказались под одной крышей родительского дома после многих лет молчания между ними.

На протяжении всего сериала сестры должны разобраться в своих отношениях не только друг с другом, но и с другими людьми: бывшими любимыми, нынешними и будущими.

Главные роли в сериале "Кукушки" сыграли украинские актрисы – Дарья Трегубова, Карина Шереверова и Екатерина Олос. На пути самопознания их героинь поддерживали их партнеры, друзья детства и новые знакомые, которые оказались рядом, чтобы протянуть руку помощи.

"Кукушки": смотрите онлайн трейлер сериала

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