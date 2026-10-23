Голливуд выбирает нового Джеймса Бонда: среди фаворитов – муж известной певицы

Студия Amazon MGM готовится провести финальные кинопробы на роль Джеймса Бонда. Как сообщает Variety, они могут начаться уже 23 октября 2026 года, а среди главных претендентов называют двух британских актеров.

Реклама Adv

популярные видео

Кто может стать новым Джеймсом Бондом

Одним из фаворитов остается Каллум Тернер, известный по фильмам "Фантастические твари" и сериалу "Повелители воздуха". Его кандидатуру обсуждают уже не первый месяц.



Каллум Тернер / Фото gettyimages



Интересно, что Тернер женат на певице Дуа Липе, поэтому поклонники даже фантазируют, что она могла бы записать саундтрек к новому фильму о Бонде. Сам актер пока не спешит подтверждать слухи. Когда его спросили о роли на Берлинском кинофестивале, он лишь улыбнулся и отказался комментировать ситуацию.

Еще один серьезный претендент – Джек Лауден, звезда шпионского сериала "Медленные кони".

Реклама

Джек Лауден / Фото gettyimages

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Слухи о его возможном назначении усилились после того, как коллега актера Гэри Олдман намекнул, что Лауден попал в список кандидатов.

К обсуждению присоединилась даже жена актера, звезда "Маленьких женщин" Сирша Ронан. Правда, она заверила, что дома они эту тему практически не обсуждают. Очевидно, секретность будущего агента 007 начинается еще до подписания контракта.

Кроме того, среди возможных участников финальных проб также называют Джоша О'Коннора, известного по сериалу "Корона" и фильму "Соперники". Впрочем, официально ни одного из кандидатов студия пока не подтвердила.

Когда объявят нового Джеймса Бонда

Режиссером следующего фильма станет Дени Вильнев, подаривший зрителям "Дюну" и "Бегущего по лезвию 2049". За кастинг отвечает Нина Голд, известная работой над многочисленными популярными кино- и телепроектами.

Точной даты объявления нового Бонда пока нет. Однако, по информации источников Variety, студия может представить следующего агента 007 до конца 2026 года.

Кстати, представляете ли вы, во сколько обходятся съемки сериала "Гарри Поттер"? Сумма просто поражает.