Главную роль в этом фильме исполнит актриса Дженнифер Лопес. Кино 24 расскажет детали, о чем кинолента, которая вот-вот выйдет на Netflix.

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"Атлас": какой сюжет фильма

По сюжету, события фильма происходят в будущем, которое является чрезвычайно высокотехнологичным. Главная героиня Атлас Шеперд, что является блестящим аналитиком-мизантропом, имеет сильное недоверие к искусственному интеллекту.

Женщина присоединяется к миссии, чтобы захватить робота-беглеца, с которым ее связывает таинственное прошлое. Однако, когда планы идут не так, как ожидалось, ее единственная надежда спасти будущее человечества от искусственного интеллекта – доверять ему.

"Атлас": смотрите онлайн трейлер фильма

Поэтому не пропустите премьеру фильма "Атлас" и присоединяйтесь к просмотру. Хорошего вечернего киносеанса!