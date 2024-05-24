На Netflix премьера фильма с Дженнифер Лопес: о чем сюжет ленты
Стриминговая платформа Netflix продолжает радовать зрителей новинками кино. Так, 24 мая дебютирует новая лента "Атлас".
Главную роль в этом фильме исполнит актриса Дженнифер Лопес. Кино 24 расскажет детали, о чем кинолента, которая вот-вот выйдет на Netflix.
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"Атлас": какой сюжет фильма
По сюжету, события фильма происходят в будущем, которое является чрезвычайно высокотехнологичным. Главная героиня Атлас Шеперд, что является блестящим аналитиком-мизантропом, имеет сильное недоверие к искусственному интеллекту.
Женщина присоединяется к миссии, чтобы захватить робота-беглеца, с которым ее связывает таинственное прошлое. Однако, когда планы идут не так, как ожидалось, ее единственная надежда спасти будущее человечества от искусственного интеллекта – доверять ему.
"Атлас": смотрите онлайн трейлер фильма
Поэтому не пропустите премьеру фильма "Атлас" и присоединяйтесь к просмотру. Хорошего вечернего киносеанса!