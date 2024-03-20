Лента с Милли Бобби Браун в главной роли остается в рейтинге самых часто просматриваемых фильмов в Украине. Она во второй раз возглавила рейтинг топ-10 на стриминговой платформе, а также находится в лидерах еще 93 стран, пишет Кино 24.
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Чем известен фильм "Дева против беды" (Damsel)
Кинокартина вышла на Netflix 8 марта, она снята в стиле темного фэнтези. Съемки продолжались в Португалии менее чем полгода.
Сюжет фильма рассказывает о кроткой девушке, которая дает согласие выйти замуж за милого принца. После свадьбы она обнаруживает, что на самом деле попала в ловушку. Принцессу выбрали на роль жертвы, чтобы избавиться от давнего долга. Монаршая семья бросает ее в пещеру с драконом.
Девушке нужно проявить смекалку и ловкость, чтобы спастись. Это словно противоположность сказки о прекрасном принце. Триллер интригует и держит внимание до самого завершения.
Трейлер фильма "Дева против беды": смотрите видео онлайн
Кроме Милли Бобби Браун главные роли в фильме сыграли Ник Робинсон, Анджела Бассетт, Робин Райт, Рэй Уинстон. Режиссер – испанец Хуан Карлос Фреснадильо.
Какие еще фильмы чаще всего смотрят в Украине
- "Ирландское желание";
- "Искусство любви";
- "Код 8: Часть II";
- "Mea Culpa";
- "Мавка. Лесная песня";
- "Космонавт";
- "Взлёт";
- "Ноу";
- "Секреты домашних животных".