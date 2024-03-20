В трендах уже вторую неделю подряд: какой новый фильм Netflix чаще всего смотрят украинцы

На Netflix обновили еженедельный рейтинг самых популярных фильмов. На первом месте снова оказалась лента "Дева против беды".

Лента с Милли Бобби Браун в главной роли остается в рейтинге самых часто просматриваемых фильмов в Украине. Она во второй раз возглавила рейтинг топ-10 на стриминговой платформе, а также находится в лидерах еще 93 стран, пишет Кино 24.

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Чем известен фильм "Дева против беды" (Damsel)

Кинокартина вышла на Netflix 8 марта, она снята в стиле темного фэнтези. Съемки продолжались в Португалии менее чем полгода.

Сюжет фильма рассказывает о кроткой девушке, которая дает согласие выйти замуж за милого принца. После свадьбы она обнаруживает, что на самом деле попала в ловушку. Принцессу выбрали на роль жертвы, чтобы избавиться от давнего долга. Монаршая семья бросает ее в пещеру с драконом.

Девушке нужно проявить смекалку и ловкость, чтобы спастись. Это словно противоположность сказки о прекрасном принце. Триллер интригует и держит внимание до самого завершения.

Трейлер фильма "Дева против беды": смотрите видео онлайн

Кроме Милли Бобби Браун главные роли в фильме сыграли Ник Робинсон, Анджела Бассетт, Робин Райт, Рэй Уинстон. Режиссер – испанец Хуан Карлос Фреснадильо.

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