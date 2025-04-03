Захватывает или разочаровывает: что стоит знать о напряженном триллере "Холланд" с Николь Кидман
- Фильм "Холланд" с Николь Кидман в главной роли вышел на Prime Video 27 марта, вызвав обсуждение из-за интересных деталей и игры актрисы.
- Критики отмечают непревзойденную игру Кидман, но в целом фильм получает смешанные отзывы из-за спорного сюжета и слабого сценария.
- Фильм сочетает элементы сюрреализма с триллером и семейной драмой, создавая тревожную атмосферу.
Новый психологический триллер с Николь Кидман в главной роли вышел на платформе Prime Video 27 марта. Фильм активно обсуждают критики и зрители, замечая интересные детали и талантливую игру актрисы.
Сценарий фильма был написан еще в 2013 году, но оказался в "черном списке". Но через 10 лет работа над фильмом возобновилась, а теперь эта сатирическая лента в центре обсуждения. Кино 24 подробнее расскажет, что нужно знать об этом триллере и какие отзывы он получил.
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Режиссером фильма выступила Мими Кейв, а одна из продюсеров и исполнительница главной роли – Николь Кидман. Также среди актерского состава Гаэль Гарсия Берналь, Мэтью Макфедьен, Джуд Хилл, Рэйчел Сеннотт и многие другие.
Сюжет фильма "Холланд"
События триллера разворачиваются в штате Мичиган в начале нулевых, в живописном городке Холланд. Здесь ежегодно проходят фестивали тюльпанов, а архитектура радует глаз. Главная героиня Нэнси Вандергрут, на первый взгляд, имеет счастливую жизнь учительницы, матери и домохозяйки, у нее гармоничные отношения с мужем Фредом.
Но Нэнси постоянно сомневается в верности мужа, который работает офтальмологом. Он часто бывает в командировках, а некоторые вещи в гараже ее удивляют. Женщина обращается за помощью к коллеге Дэйву, который тайно в нее влюблен, и начинает следить за Фредом.
"Холланд": смотрите трейлер онлайн
Ярким признаком фильма являются элементы сюрреализма и красочные тона. Они подчеркивают паранойю и вымышленный мир главной героини. Лента пытается найти золотую середину между напряженным триллером и семейной драмой.
Что говорят критики
Rotten Tomatoes: 23%
Metacritic: 41/100
IMDb: 5,0/10
Едва ли не все критики однозначно сошлись на том, что актерская игра Николь Кидман – непревзойденная. В прессе отметили ее талант, разносторонность и смелость, которую часто недооценивают.
Однако в целом фильм получает смешанные отзывы. У Variety отметили, что лента показывает только взгляд главного персонажа, забывая о других, что является спорным ходом.
У The Hollywood Reporter отметили самобытность стиля режиссера, что добавляет фильму тревожной и дискомфортной атмосферы.
Рецензентка The Guardian отметила яркие детали, контрастирующие с мрачным сюжетом. Однако заметила, что вряд ли этот запутанный фильм можно кому-то рекомендовать, потому что он является "разочаровывающим хаосом, ". Другие критики указали на излишнюю растянутость сюжета, недоработанность второстепенных персонажей и слабый сценарий.