Захватывает или разочаровывает: что стоит знать о напряженном триллере "Холланд" с Николь Кидман

Новый психологический триллер с Николь Кидман в главной роли вышел на платформе Prime Video 27 марта. Фильм активно обсуждают критики и зрители, замечая интересные детали и талантливую игру актрисы.

Сценарий фильма был написан еще в 2013 году, но оказался в "черном списке". Но через 10 лет работа над фильмом возобновилась, а теперь эта сатирическая лента в центре обсуждения. Кино 24 подробнее расскажет, что нужно знать об этом триллере и какие отзывы он получил.

Смотрите также Не пропустите эти фильмы: 9 самых громких премьер месяца

Режиссером фильма выступила Мими Кейв, а одна из продюсеров и исполнительница главной роли – Николь Кидман. Также среди актерского состава Гаэль Гарсия Берналь, Мэтью Макфедьен, Джуд Хилл, Рэйчел Сеннотт и многие другие.

Сюжет фильма "Холланд"

События триллера разворачиваются в штате Мичиган в начале нулевых, в живописном городке Холланд. Здесь ежегодно проходят фестивали тюльпанов, а архитектура радует глаз. Главная героиня Нэнси Вандергрут, на первый взгляд, имеет счастливую жизнь учительницы, матери и домохозяйки, у нее гармоничные отношения с мужем Фредом.

Но Нэнси постоянно сомневается в верности мужа, который работает офтальмологом. Он часто бывает в командировках, а некоторые вещи в гараже ее удивляют. Женщина обращается за помощью к коллеге Дэйву, который тайно в нее влюблен, и начинает следить за Фредом.

"Холланд": смотрите трейлер онлайн

Ярким признаком фильма являются элементы сюрреализма и красочные тона. Они подчеркивают паранойю и вымышленный мир главной героини. Лента пытается найти золотую середину между напряженным триллером и семейной драмой.

Что говорят критики

Rotten Tomatoes: 23%

Metacritic: 41/100

IMDb: 5,0/10

Едва ли не все критики однозначно сошлись на том, что актерская игра Николь Кидман – непревзойденная. В прессе отметили ее талант, разносторонность и смелость, которую часто недооценивают.

Однако в целом фильм получает смешанные отзывы. У Variety отметили, что лента показывает только взгляд главного персонажа, забывая о других, что является спорным ходом.

У The Hollywood Reporter отметили самобытность стиля режиссера, что добавляет фильму тревожной и дискомфортной атмосферы.

Рецензентка The Guardian отметила яркие детали, контрастирующие с мрачным сюжетом. Однако заметила, что вряд ли этот запутанный фильм можно кому-то рекомендовать, потому что он является "разочаровывающим хаосом, ". Другие критики указали на излишнюю растянутость сюжета, недоработанность второстепенных персонажей и слабый сценарий.