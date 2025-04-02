Киллиан Мерфи, Рами Малек, Дэниел Крейг, Александр Рудинский – эти любимые актеры готовы удивлять в новых фильмах апреля. Кино 24 расскажет о долгожданных лентах, которые нельзя пропустить.
К слову Вернут веру в любовь: 4 романтических фильма со счастливым финалом
"Такие мелочи"
Премьера: 3 апреля
События фильма разворачиваются в канун Рождества. Торговец углем и отец пяти дочерей Билл узнает об ужасных условиях в местном монастыре, где исправляют "недостойных" женщин. Перед мужчиной моральная дилемма – мочить, как и все, или рискнуть, чтобы спасти женщин.
"Такие мелочи": смотрите трейлер онлайн
"Мышеловка"
Премьера: 3 апреля
Триллер рассказывает историю украинского военного. Во время захода на позиции враг начал обстрел. Единственный вход в блиндаж, где оказался главный герой, завален.
"Мышеловка": смотрите трейлер онлайн
"Любитель"
Премьера: 10 апреля
Террористы убивают в Лондоне жену Чарли Геллера – талантливого интроверта и работника ЦРУ. Его жизнь в корне меняется. Теперь Чарли готов отомстить – он решает на поиски группы преступников.
"Любитель": смотрите трейлер онлайн
"МУР. Ты [Романтика] в кино"
Премьера: 10 апреля
Это киноверсия одноименного музыкального проекта, ставшего хитом в 2024 году. Исторический мюзикл показывает жизнь писателей, которые жили в доме "Слово" в Харькове. Эти трагические события переплетаются с современными.
"МУР. Ты [Романтика] в кино": смотрите трейлер онлайн
"Кислородная станция"
Премьера: 10 апреля
Это биографическая драма, рассказывающая о важных событиях в жизни лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева. В частности, после более 300-дневного голодания, которое сделало его известным на весь мир.
"Кислородная станция": смотрите трейлер онлайн
"Самый ценный груз"
Премьера: 17 апреля (8 апреля спецпоказ)
События ленты разворачиваются во времена Второй мировой войны. Лесоруб с женой, которые живут возле колеи, решают приютить маленькую еврейскую девочку, которую находят в снегу. Но это решение ставит семью в опасность.
"Самый ценный груз": смотрите трейлер онлайн
"Две сестры"
Премьера: 24 апреля
Двое сводных сестер вынуждены встретиться из-за отца, который получил ранение в Украине. Он занимался волонтерством неподалеку от фронта. Девушки неохотно отправляются в путешествие, чтобы забрать папу домой, и воочию видят реалии войны.
"Две сестры": смотрите трейлер онлайн
"Квир"
Премьера: 24 апреля
В центре сюжета – 40-летний американский иммигрант в Мехико Уильям, который ведет одинокую жизнь и часто зависает в барах. Однажды вечером он встречает привлекательного студента, что вызывает у него водоворот чувств.
"Квир": смотрите трейлер онлайн
"Семена священного инжира"
Премьера: 24 апреля
Фильм рассказывает об Имане, следственного судью Революционного суда в Иране. Внезапно у этого исчезает пистолет. На фоне протестов у него начинается паранойя и мужчина подозревает в краже свою семью.
"Семена священного инжира": смотрите трейлер онлайн