Кілліан Мерфі, Рамі Малек, Деніел Крейг, Олександр Рудинський – ці улюблені актори готові дивувати у нових фільмах квітня. Кіно 24 розповість про довгоочікувані стрічки, які не можна пропустити.
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"Такі дрібниці"
Прем'єра: 3 квітня
Події фільму розгортаються напередодні Різдва. Торговець вугіллям і батько п'яти доньок Білл дізнається про жахливі умови в місцевому монастирі, де виправляють "негідних" жінок. Перед чоловіком моральна дилема – мочати, як і всі, чи ризикнути, щоб врятувати жінок.
"Такі дрібниці": дивіться трейлер онлайн
"Мишоловка"
Прем'єра: 3 квітня
Трилер розповідає історію українського військового. Під час заходу на позиції ворог почав обстріл. Єдиний вхід у бліндаж, де опинився головний герой, завалений.
"Мишоловка": дивіться трейлер онлайн
"Аматор"
Прем'єра: 10 квітня
Терористи вбивають у Лондоні дружину Чарлі Геллера – талановитого інтроверта й працівника ЦРУ. Його життя докорінно змінюється. Тепер Чарлі готовий помститися – він вирішує на пошуки групи злочинців.
"Аматор": дивіться трейлер онлайн
"МУР. Ти [Романтика] в кіно"
Прем'єра: 10 квітня
Це кіноверсія однойменного музичного проєкту, що став хітом у 2024 році. Історичний мюзикл показує життя письменників, які жили у будинку "Слово" у Харкові. Ці трагічні події переплітаються з сучасними.
"МУР. Ти [Романтика] в кіно": дивіться трейлер онлайн
"Киснева станція"
Прем'єра: 10 квітня
Це біографічна драма, що розповідає про важливі події в житті лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва. Зокрема, після понад 300-денного голодування, яке зробило його відомим на весь світ.
"Киснева станція": дивіться трейлер онлайн
"Найцінніший вантаж"
Прем'єра: 17 квітня (8 квітня спецпоказ)
Події стрічки розгортаються в часи Другої світової війни. Лісоруб з дружиною, які живуть біля колії, вирішують прихистити маленьку єврейську дівчинку, яку знаходять у снігу. Але це рішення ставить сім'ю у небезпеку.
"Найцінніший вантаж": дивіться трейлер онлайн
"Дві сестри"
Прем'єра: 24 квітня
Двоє зведених сестер змушені зустрітися через батька, який зазнав поранення в Україні. Він займався волонтерством неподалік фронту. Дівчата неохоче вирушають у подорож, щоб забрати тата додому, й на власні очі бачать реалії війни.
"Дві сестри": дивіться трейлер онлайн
"Квір"
Прем'єра: 24 квітня
У центрі сюжету – 40-річний американський іммігрант у Мехіко Вільям, який веде самотнє життя й часто зависає у барах. Одного вечора він зустрічає привабливого студента, що викликає у нього вир почуттів.
"Квір": дивіться трейлер онлайн
"Насіння священного інжиру"
Прем'єра: 24 квітня
Фільм розповідає про Імана, слідчого суддю Революційного суду в Ірані. Раптово у цього зникає пістолет. На тлі протестів у нього починається параноя й чоловік підозрює у крадіжці свою сім'ю.
"Насіння священного інжиру": дивіться трейлер онлайн