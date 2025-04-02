Кілліан Мерфі, Рамі Малек, Деніел Крейг, Олександр Рудинський – ці улюблені актори готові дивувати у нових фільмах квітня. Кіно 24 розповість про довгоочікувані стрічки, які не можна пропустити.

До слова Повернуть віру в кохання: 4 романтичні фільми зі щасливим фіналом

"Такі дрібниці"

Прем'єра: 3 квітня

Події фільму розгортаються напередодні Різдва. Торговець вугіллям і батько п'яти доньок Білл дізнається про жахливі умови в місцевому монастирі, де виправляють "негідних" жінок. Перед чоловіком моральна дилема – мочати, як і всі, чи ризикнути, щоб врятувати жінок.

"Такі дрібниці": дивіться трейлер онлайн

"Мишоловка"

Прем'єра: 3 квітня

Трилер розповідає історію українського військового. Під час заходу на позиції ворог почав обстріл. Єдиний вхід у бліндаж, де опинився головний герой, завалений.

"Мишоловка": дивіться трейлер онлайн

"Аматор"

Прем'єра: 10 квітня

Терористи вбивають у Лондоні дружину Чарлі Геллера – талановитого інтроверта й працівника ЦРУ. Його життя докорінно змінюється. Тепер Чарлі готовий помститися – він вирішує на пошуки групи злочинців.

"Аматор": дивіться трейлер онлайн

"МУР. Ти [Романтика] в кіно"

Прем'єра: 10 квітня

Це кіноверсія однойменного музичного проєкту, що став хітом у 2024 році. Історичний мюзикл показує життя письменників, які жили у будинку "Слово" у Харкові. Ці трагічні події переплітаються з сучасними.

"МУР. Ти [Романтика] в кіно": дивіться трейлер онлайн

"Киснева станція"

Прем'єра: 10 квітня

Це біографічна драма, що розповідає про важливі події в житті лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва. Зокрема, після понад 300-денного голодування, яке зробило його відомим на весь світ.

"Киснева станція": дивіться трейлер онлайн

"Найцінніший вантаж"

Прем'єра: 17 квітня (8 квітня спецпоказ)

Події стрічки розгортаються в часи Другої світової війни. Лісоруб з дружиною, які живуть біля колії, вирішують прихистити маленьку єврейську дівчинку, яку знаходять у снігу. Але це рішення ставить сім'ю у небезпеку.

"Найцінніший вантаж": дивіться трейлер онлайн

"Дві сестри"

Прем'єра: 24 квітня

Двоє зведених сестер змушені зустрітися через батька, який зазнав поранення в Україні. Він займався волонтерством неподалік фронту. Дівчата неохоче вирушають у подорож, щоб забрати тата додому, й на власні очі бачать реалії війни.

"Дві сестри": дивіться трейлер онлайн

"Квір"

Прем'єра: 24 квітня

У центрі сюжету – 40-річний американський іммігрант у Мехіко Вільям, який веде самотнє життя й часто зависає у барах. Одного вечора він зустрічає привабливого студента, що викликає у нього вир почуттів.

"Квір": дивіться трейлер онлайн

"Насіння священного інжиру"

Прем'єра: 24 квітня

Фільм розповідає про Імана, слідчого суддю Революційного суду в Ірані. Раптово у цього зникає пістолет. На тлі протестів у нього починається параноя й чоловік підозрює у крадіжці свою сім'ю.

"Насіння священного інжиру": дивіться трейлер онлайн