Кіно 24 розповість про романтичні фільми, що мають щасливий фінал. Це картини, що змусять посміхнутися, подарують задоволення і повернуть віру в кохання.

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"10 речей, які я в тобі ненавиджу"

Старшокласниця Кет хоче вступити до коледжу в Нью-Йорку, поки її сестра Б'янка натомість прагне стосунків. Їхній батько встановив правило, що Б'янка може бачитися тільки з Кет, але це не подобається жодній з дівчат. Коли новий студент закохується в Б'янку, він вирішує підшукати пару й для Кет.

Це легка романтична комедія, наприкінці якої перемагає кохання. Все завершується символічно й зворушливо.

"10 речей, які я в тобі ненавиджу": дивіться трейлер онлайн

"Гордість і упередження"

Події відбуваються в Англії 18 століття. Сім'я Беннетів хоче видати усіх доньок заміж, тож розмірене життя родини змінюється хаосом після прибуття молодого містера Бінглі. Одна з сестер знайомиться натомість з його другом – вродливим, але зарозумілим містером Дарсі.

Це одна з найромантичніших класичних історій про двох закоханих, які визнали свої почуття та навчились розуміння.

"Гордість і упередження": дивіться трейлер онлайн

"Коханий з майбутнього"

21-річний Тім Лейк раптом розуміє, що може подорожувати в часі. Виявляється, що цю здатність мають всі чоловіки в його родині. Тім не може змінювати історію, але має можливість змінити щось у своєму житті.

Попри те, що у фільмі є і гумор, і смуток, – все це зображено як реалістична картина людського життя. Останній монолог героя показує, що насправді принесло радість Тіму – це жити тут і зараз.

"Коханий з майбутнього": дивіться трейлер онлайн

"Їсти, молитися, кохати"

З першого погляду Елізабет – забезпечена та заміжня жінка. Але вона не відчуває себе щасливою. Тому після розлучення вирушає на подорож по всьому світу. Вона їде в Італію, а потім Індію та на Балі. Елізабет прагне знайти себе та здійснити свої мрії.

Фільм надихає на зміни та показує, як важливо обирати себе.

"Їсти, молитися, кохати": дивіться трейлер онлайн